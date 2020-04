Không đeo khẩu trang còn chửi bởi, thách thức cán bộ khi bị phạt 300.000 đồng

Quảng cáo

Ngày 13/4, Công an quận Ninh Kiều, Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hải (49 tuổi, ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h50 ngày 11/4, khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực 1, gần Công viên Sông Hậu thì tổ tuyên truyền, vận động phòng chống dịch Covid-19 của phường Cái Khế gồm Công an phường, lực lượng y tế, đoàn thanh niên, hội phụ nữ và lực lượng Bảo vệ dân phố phát hiện ông Hải trong tình trạng có rượu, cởi trần và không đeo khẩu trang trong thời điểm đang thực hiện cách ly xã hội.

Do đó, tổ công tác đã đến nhắc nhở ông Hải đeo khẩu trang vào. Thế nhưng ông này không nghe mà còn văng tục, chửi mắng lực lượng làm nhiệm vụ. Đồng thời, đối tượng này còn nói rằng việc xử phạt không đeo khẩu trang là 300 ngàn đồng thì có “nhằm nhò gì”.

Ngay sau đó, vợ Hỉa đã đến khuyên can chồng nhưng đối tượng vẫn ngoan cố lớn tiếng chửi mắng, rồi xông tới đánh vào mặt đồng chí Bùi Phước Thành, Công an phường Cái Khế mặc quân phục, đang làm nhiệm vụ và bị khống chế đưa về trụ sở làm việc.

Tại đây, Hải thừa nhận hành vi sai trái của mình. Đồng thời, y khai nhận, vào sáng ngày, y đã cùng với một số người tổ chức nhậu tại một người bạn.

Trong lúc toàn dân đang chung sức phòng chống dịch thì Hải lại tổ chức nhậu nhẹt, không đeo khẩu trang, bị nhắc nhở còn ra tay đánh người thi hành công vụ. Hành vi trên cần phải được xử lý nghiêm.

Kiên Giang: Thanh niên 20 tuổi bị bắt khi vận chuyển thuốc lá thuê qua biên giới

Ngày 13/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) cho biết liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu thuốc lá từ Campuchia về Việt Nam giữa lúc giãn cách xã hội.

Tối 12/4, Tổ tuần tra, kiểm soát của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tiến hành mật phục bắt quả tang một nhóm người vận chuyển thuốc lá lậu từ Campuchia về Việt Nam tại khu vực mốc 313/4 thuộc phường Mỹ Đức. Lợi dụng đêm tối nhiều đối tượng bỏ chạy về phía Campuchia và cơ quan chức năng sau đó đã bắt được Nguyễn Thành Quá (20 tuổi, ngụ phường Pháo Đài, TP Hà Tiên).

Cơ quan chức năng làm việc với Nguyễn Thành Quá. Qua làm việc, Quá khai nhận được một người bạn ở Campuchia giới thiệu sang để vác thuốc lá thuê với giá 300.000 đồng/ngày. Sau đó, Quá cùng đi với người này sang Campuchia bằng đường ruộng. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Quá vận chuyển một bao tải bên trong có chứa thuốc lá cùng với một nhóm khoảng 10 người về Việt Nam thì bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 500 gói thuốc lá hiệu Hero.

Số tang vật cơ quan chức năng thu giữ. Được biết, tính từ ngày 4/4 đến nay, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã phát hiện 4 vụ vận chuyển thuốc lá từ Campuchia về Việt Nam, tịch thu 9.500 báo thuốc lá, bắt 3 đối tượng, khởi tố 1 đối tượng, trao trả cho Campuchia 1 đối tượng. Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đang tiếp tục điều tra, xác minh và hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho cơ quan chức năng xử lí theo quy định của pháp luật.

Kim Hà-Nhật Huy