Không khởi tố hình sự vụ nữ phó chủ tịch bị đánh, cắt tóc ngay tại nơi làm việc

Trước đó, bà Lê Thị Dung (SN 1967, trú thông Viên, xã Giao An) làm đơn tố giác tới Công an huyện Lang Chánh với nội dung: bị bà Hà Thị Thi (SN 1966, ở thôn Chiềng Nang, xã Giao An) và con gái là Phạm Thị Tuyền (SN 1992, ở thị trấn Lang Chánh) đánh, cắt tóc vào ngày 22/7/2020 tại phòng làm việc ở UBND xã Giao An.

Theo kết quả xác minh, hành vi của bà Thi đánh, cắt tóc bà Dung gây tổn hại 4% sức khoẻ đối với bà Dung không cấu thành tội “cố ý gây thương tích” quy định tại Điều 134, bộ Luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tuy nhiên, hành vi trên của bà Thi đã đủ yếu tố cấu thành tội “làm nhục người khác” quy định tại khoản 1, Điều 155 Bộ Luật hình sự. Đây thuộc trường hợp vụ án được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại, quy định tại khoản 1, điều 155 bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015.

Ngày 27/8/2020, người bị hại là bà Dung đã có đơn đề nghị không khởi tố vụ án hình sự và xử lý hành chính đối với vụ việc trên nên căn cứ vào các quy định, ngày 18/9, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Lang Chánh đã ra quyết định: Không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác về tội phạm vự “cố ý gây thương tích; làm nhục người khác” xảy ra ngày 22/7/2020 tại UBND xã Giao An. Chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an huyện Lang Chánh để xử phạt hành chính đối với bà Thi về hành vi “xâm hại đến sức khoẻ của người khác”.

Về việc bà Dung tố giác chị Phạm Thị Tuyền tham gia đánh, cắt tóc bà Dung, hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Lang Chánh đã tiến hành áp dụng các biện pháp kiểm tra, xác minh theo quy định của pháp luật, tuy nhiên chưa đủ căn cứ để xác định chị Tuyền có hành vi trên nên chưa đủ cơ sở để đề nghị Công an huyện Lang Chánh xử phạt hành chính đối với chị Tuyền.

Riêng hành vi của chị Tuyền nhắn tin qua mạng Zalo cho bà Dung vào ngày 23/7/2020 đã xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm đối với bà Dung. Cơ quan CSĐT Công an huyện Lang Chánh căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi, xét thấy đây là hành vi vi phạm hành chính nên chuyển hồ sơ, tài liệu đến Công an huyện Lang Chánh đề nghị xử phạt hành chính đối với chị Tuyền về hành vi “xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác”.

Trước đó, Báo Tiền Phong đã đưa tin, theo tường trình trong đơn của bà Lê Thị Dung gửi chính quyền địa phương và cơ quan công an, sáng 22/7, trong khi bà đang làm việc trong phòng tại công sở xã Giao An, bà Hà Thị Thi - giáo viên Trường mầm non Giao An (vợ ông Phạm Văn Toàn - huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy xã Giao An) và chị Phạm Thị Tuyền - Bí thư Đoàn thanh niên xã Giao An (con gái ông Phạm Văn Toàn) xông vào phòng làm việc hành hung, làm nhục bà. Trong lúc hành hung, bà Thi còn dùng kéo cắt tóc bà Dung, gây thương tích trên đầu nạn nhân, nên phải nhập viện khâu 3 mũi, điều trị vết thương.

Trao đổi với báo chí, chị Phạm Thị Tuyền xác nhận: Sáng 22/7, trong khi đang làm việc tôi nghe tiếng bà Thi (mẹ chị Tuyền) gọi sang phòng làm việc của bà Dung. Khi tôi vào phòng bà Dung thì thấy bà Thi và bà Dung đang giằng co nhau, trên tay bà Thi cầm chiếc kéo. Lúc này tôi liền ôm bà Dung tách ra khỏi bà Thi để tránh nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó, bố tôi là ông Phạm Văn Toàn làm việc phòng gần đó chạy sang ôm bà Thi đưa ra khỏi phòng bà Dung.

