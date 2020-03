Không rút được tiền, nam thanh niên vác gạch đập nát màn hình 2 cây ATM

Quảng cáo

Ngày 30/3, Cơ quan CSĐT- Công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc một đối tượng có hành vi đập phá 2 máy rút tiền tự động (cây ATM) trên địa bàn.

Cụ thể vào khoảng 12h ngày 28/3, Công an huyện Thủy Nguyên nhận được tin báo của người dân về việc một đối tượng đập phá 2 cây ATM của ngân hàng VPBank (đặt tại tỉnh lộ 359, thuộc thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên) và ngân hàng EximBank (đặt tại xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên).

Ngay sau đó, lực lượng công an xã Thủy Sơn và Công an thị trấn Núi Đèo phối hợp với Công an huyện nhanh chóng bắt giữ Trần Mạnh Tuấn (SN 1982, trú ở thôn An Tiến, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) và đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Bực tức do không rút được tiền, đối tượng dùng gạch đập vỡ màn hình máy ATM, ảnh: công an cung cấp.

Tại cơ quan Công an, Trần Mạnh Tuấn khai nhận vào trưa ngày 28/3, sau khi uống rượu Tuấn cầm thẻ đi rút tiền tại 2 cây ATM trên. Bực tức do không rút được tiền, Tuấn đã dùng gạch đập vỡ màn hình cả hai máy.

Hiện Công an huyện Thủy Nguyên đang điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Dương - Phương Linh