Kiểm điểm nhiều tập thể, cá nhân liên quan vụ thiếu úy công an sử dụng ma túy

Ngày 3/5, Văn phòng Sở Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đại tá Bùi Văn Quyền - Phó giám đốc đã có văn bản gửi Trưởng công an các đơn vị, huyện, thành phố Cà Mau kiểm điểm trách nhiệm Công an huyện Thới Bình nơi có cán bộ, chiến sĩ sử dụng trái phép ma túy.

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo Cấp ủy, Ban chỉ huy PC04, PC06 kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng ma túy để xảy ra các vi phạm tại bar Gossip và karaoke Gossip nhưng không phát hiện kịp thời.

Tổ chức họp kiểm điểm nghiêm khắc các tập thể, cá nhân thuộc Công an huyện Thới Bình về trách nhiệm trong công tác quản lý cán bộ thuộc quyền để cán bộ, chiến sỹ vi phạm sử dụng ma tuý trái phép.

Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau sẽ điều chuyển công tác đối với ông Nguyễn Thái Nguyên - cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Thới Bình để phòng ngừa vi phạm trong thời gian tới.

Trước đó, vào lúc 20 giờ 45 ngày 28/2/2019, Công an thành phố Cà Mau kiểm tra hành chính tại Gossip Bar của Công ty TNHH MTV cà phê Thiên Văn, thử test phát hiện 94 người dương tính với chất ma túy. Trong đó có thiếu úy Phan Dương Cảnh - cán bộ Đội Cảnh sát THAHS và HTTP Công an huyện Thới Bình.

Qua làm việc, Phan Dương Cảnh thừa nhận vào quán Gossip Bar có hút shisha cùng với ông Nguyễn Thái Nguyên - cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện Thới Bình và Trần Chí Cương - chiến sỹ nghĩa vụ thuộc Đội Cảnh sát THAHS và HTTP Công an huyện Thới Bình, đã xuất ngũ tháng 2/2019.

Kết quả thử test ghi nhận, Phan Dương Cảnh và Trần Chí Cương dương tính với ma túy tổng hợp loại Methamphetamine (ma túy đá) và MDMA (thuộc lắc) còn Nguyễn Thái Nguyên âm tính với ma túy.

Ngày 28/2/2019, Công an phường 1, thành phố Cà Mau quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Chí Cương số tiền 750.000 đồng.

Ngày 19/3/2019, Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định xử lý kỷ luật Phan Dương Cảnh bằng hình thức tước danh hiệu Công an Nhân dân.

Hơn 1 tháng sau (ngày 7/4/2019), Công an thành phố Cà Mau kiểm tra hành chính tại cơ sở karaoke Thiên Văn Gossip, tiếp tục phát hiện 96 người thương tính với chất ma túy. Trong đó, thượng uý Từ Thế Duy - nguyên cán bộ Đội XDPT bảo vệ ANTQ Công an huyện Thới Bình dương tính với ma tuý khi chưa triển khai quyết định xuất ngũ đã ký ngày 5/4/2019.

Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo Trưởng công an các đơn vị, huyện, thành phố tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương có biện pháp quản lý chung cho cán bộ, chiến sỹ trong công tác, sinh hoạt, nơi cư trú.

Nguyễn Tiến Hưng