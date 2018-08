'Kiều nữ' của trùm sản xuất 300kg ma túy trị giá hàng trăm tỷ là ai?

"Chân dài" này là Vũ Hoàng Anh Ngọc (SN 1994, quê Hải Phòng) bị Công an TP HCM khởi tố tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".



Gái thôi chồng lọt "mắt xanh" ông trùm

Anh Ngọc học chưa hết cấp 3 và 17 tuổi rời Hải Phòng vào TP HCM. Một năm sau, Ngọc lên xe hoa nhưng cuộc sống không mấy thuận lợi nên ly hôn không lâu sau đó.

Với nhan sắc trời cho, Vũ Hoàng Anh Ngọc từng tham gia đóng clip ca nhạc với một danh ca nổi tiếng ở TP HCM. Vẻ yêu kiều, mặn mà sắc nước hương trời nên Ngọc nhanh chóng lọt vào mắt xanh ông trùm Văn Kính Dương. Vũ Hoàng Anh Ngọc và trùm Văn Kính Dương sống chung như vợ chồng, cả hai có một con chung.



Cuối năm 2015, Ngọc thuê chung cư cao cấp ở đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7 sống cùng với Lưu Hương Giang (SN 1988, chân rết của Văn Kính Dương). Trong khoảng thời gian này, Giang nhận thuốc lắc từ đàn em của Dương mang giao cho các đại lý thứ cấp.

Vũ Hoàng Anh Ngọc lúc chưa bị bắt.



Tháng 9/2016, do sợ công an phát hiện nên Ngọc thuê căn hộ ở Hùng Vương Plaza (quận 5) để ở. Thời gian này, Nguyễn Thu Huyền (SN 1988, đàn em trùm Dương) thường xuyên đến phòng Ngọc cất giấu thuốc lắc. Sáng 6/4/2017, sau khi đàn em sa lưới ở Hải Phòng, Văn Kính Dương đã gọi điện báo động cho Vũ Hoàng Anh Ngọc ra lệnh cho Nguyễn Thu Huyền tức tốc mang thuốc lắc đi giấu nơi khác.

Xế hộp Văn Kính Dương tặng Vũ Hoàng Anh Ngọc.



Do Ngọc có mối thân tình với một khách sạn ở quận 10 nên gọi điện đặt phòng trước. Sau đó, Ngọc lấy ô tô chở Huyền cùng giỏ thuốc lắc đến khách sạn. Cả hai giấu thuốc lắc trong tủ gỗ khách sạn rồi Ngọc chở Huyền về.



Đến nơi, Ngọc đưa Huyền một giỏ đựng thuốc lắc bảo đem về nhà Huyền cất nhưng Huyền nghi có chuyện chẳng lành nên từ chối mang về nhà. Do Ngọc có mối thân tình với một khách sạn ở quận 10 nên gọi điện đặt phòng trước. Sau đó, Ngọc lấy ô tô chở Huyền cùng giỏ thuốc lắc đến khách sạn. Cả hai giấu thuốc lắc trong tủ gỗ khách sạn rồi Ngọc chở Huyền về. Công an xác định, Lưu Hương Giang là một trong những chân dài trợ thủ thân tín của Văn Kính Dương. Lưu Hương Giang thường xuyên giao dịch với các đầu nậu ma túy, nhận thuốc lắc của Dương giao cho các đại lý với giá từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng mỗi viên. Do ham lợi nhuận béo bở nên Giang đã từng qua mặt Văn Kính Dương lấy thuốc lắc đem bán cho các đối tượng khác từ 160.000 đồng đến 180.000 đồng mỗi viên.

Việc làm ăn này của Giang bị tai mắt, đàn em cấp báo lên và trùm Dương đã đẩy Giang về Hà Nội làm theo sự điều hành khi Dương ra lệnh chứ không giao thuốc như lúc trước. Tại Hà Nội, Giang đã nhiều lần giao 17.500 viên ma túy bán cho Nguyễn Thị Thái Hằng (ngụ Hải Phòng, biệt hiệu "bà U").



Ngoài ra, Nguyễn Thu Huyền là bạn của Lưu Hương Giang cũng tham gia đường dây này. Sau khi Giang được điều động về Hà Nội, Giang có nhiệm vụ giao thuốc lắc còn Nguyễn Thu Huyền được Dương tin tưởng đi thu tiền. Việc làm độc lập này nhằm tránh để Giang qua mặt và cũng tránh tai mắt bên ngoài.



Nhiều đối tượng chưa bị xử lý



Theo Công an TP HCM, để thực hiện hành vi sản xuất trái phép chất ma túy, chuyển tiền thanh toán mua bán ma túy, Dương lợi dụng các mối quan hệ xã hội có sẵn, nhờ các đối tượng giúp sức cho công việc của mình.



Cụ thể, trong thời gian thi hành án tại Trại giam Thanh Lâm thuộc Bộ Công an ở Thanh Hóa, Dương chơi thân với Nguyễn Kỳ Anh. Năm 2010, sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Kỳ Anh vào TP HCM giúp Dương sản xuất ma túy và cũng làm công việc giám sát những người khác. Tuy nhiên, Kỳ Anh chỉ khai nhận là trông nhà giúp Dương và dọn số dụng cụ sản xuất ma túy ở biệt thự quận 7 (bị cháy do sử dụng quá công suất) về biệt thự ở quận 1. Kỳ Anh khai được Dương trả công 240 triệu đồng nhưng Dương khai đây là tiền trả công trông nhà.

Nguyễn Thị Thái Hằng với biệt danh "bà U" có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với Văn Kính Dương. Hằng và Dương chỉ giao dịch ma túy qua điện thoại, khi cần thuốc lắc Hằng chỉ cần gọi cho Dương sau đó Dương ra lệnh cho đàn em chuẩn bị ma túy giao cho Hằng.

Hằng không trực tiếp giao nhận mà ra lệnh cho thuộc cấp gặp Lưu Hương Giang hoặc Nguyễn Thu Huyền nhận "hàng" và giao tiền. Khi đường dây này bị bại lộ, khi biết Văn Kính Dương bị bắt, Hằng đã nhanh chân cao chạy xa bay.

Đầu năm 2018, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đề nghị phê chuẩn khởi tố Nguyễn Kỳ Anh tội sản xuất trái phép chất ma túy và Nguyễn Thị Thái Hằng tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng VKSND TP HCM từ chối phê chuẩn. Ngoài ra, các cơ quan chức năng xác định không có căn cứ xử lý 7 đối tượng khác là những người cung cấp nguyên vật liệu để sản xuất ma túy, tài xế taxi vận chuyển ma túy, cho thuê nhà để sản xuất ma túy. Bởi vì, theo Công an TP HCM những người này về mặt ý thức chủ quan không biết được Dương mua hóa chất, vận chuyển hóa chất để làm gì chỉ nghĩ Dương sử dụng cho nhu cầu cá nhân .

Theo Người Lao Động