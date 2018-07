Kinh hoàng cô gái bị lột đồ, đổ dầu luyn nghi bị đánh ghen

Tóc của cô gái vẫn còn nguyên trên nền gạch. Ảnh: Thanh Hà.

Không chỉ bị cắt tóc, quần áo cô gái còn bị đổ dầu luyn và mắm tôm lên người. Ảnh: Thanh Hà.

Ngày 13/7, PV tìm về khu vực Khu công nghiệp đồ gỗ thuộc xã Phùng Xá (huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) tìm hiểu thông tin vụ việc cô gái trẻ bị cắt quần áo, tóc sau đó đổ chất bẩn lên người gây xôn xao dư luận.Người dân cho biết, sự việc kể trên xảy ra vào khoảng hơn 13h ngày 12/7, tại khu vực trước cửa một nhà xưởng nằm trong Khu công nghiệp đồ gỗ.Tại hiện trường vẫn còn nồng nặc mùi dầu luyn cùng rất nhiều tóc của cô gái bị cắt rơi dưới đất.Một nam thanh niên cho biết, thời điểm xảy ra sự việc vào buổi trưa nên hầu như không ai biết. Tuy nhiên, một chiếc camera an ninh phía ngoài cửa đã ghi lại toàn bộ sự việc và cơ quan công an đã trích xuất để làm rõ vụ việc.Theo nam thanh niên này, khi xem lại camera họ thấy hai người phụ nữ đeo kín khẩu trang đứng ở phía trước xưởng sắt, khi cô gái đi đến đã lao vào cắt quần áo, tóc sau đó dùng chất bẩn đổ lên người.Còn cô T. người chứng kiến sự việc cho hay, khoảng 13h20 đi đi ra ngoài nhà thì phát hiện cô gái đang ngã dưới đất, trên người không có quần áo lấm lem đất và nồng nặc mùi dầu luyn trộn mắm tôm trên người.“Khi tôi ra đến nơi thì hai người phụ nữ kia lên xe máy Honda SH bỏ đi và cô gái kia cũng vậy. Theo tôi thì họ không phải là người khu vực trên” – cô T. cho hay.Cũng theo cô T. khi đến nơi thì một người phụ nữ có giằng co chiếc ví với cô gái và nói: “Nó cho mày bao nhiêu tiền” và định mở ví ra xem. Ngoài ra, người phụ nữ cho biết, cô gái không bị đánh mà chỉ bị hai người phụ nữ cắt quần áo, tóc, đổ mắm tôm và dầu luyn lên người.Trước đó, ngày 12/7, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin và hình ảnh cô gái trẻ nghi bị đánh ghen lột đồ, đổ chất bẩn lên người khiến dư luận xôn xao.