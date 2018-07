Kinh hoàng người đàn ông cứa cổ vợ và 2 cháu tại nhà

Ngày 30/7, lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cho biết đang tung lực lượng truy bắt kẻ cứa cổ ba dì cháu trong một gia đình. Nghi can xác định liên quan vụ án là Nguyễn Quốc Tú (46 tuổi, trú tại Phương Lưu, Hải An, Hải Phòng).

Cơ quan chức năng xác định Tú và vợ là Nguyễn Thị Thu Hảo (38 tuổi) xảy ra mâu thuẫn nên người phụ nữ này bỏ về nhà chị gái ở đường Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền.

Theo gia đình nạn nhân kể, khoảng 18h30 ngày 29/7, Tú đến nơi chị Hảo đang lưu trú gọi cửa. Lúc này, chị Hảo cùng hai cháu Trịnh Hồng Minh (7 tuổi) và Trịnh Hồng Quang (6 tuổi) đang ăn cơm. Tại đây, sau khi tranh cãi, Tú dồn chị Hảo vào phòng tắm, rút dao cứa cổ nạn nhân. Thấy nạn nhân gục xuống, Tú buông tay trở ra.



Tiếp đó, tên này khống chế Minh, cứa một nhát dao vào cổ bé. Bé Minh cố sức vùng vẫy, tay giữ lưỡi dao để em trai chạy nhưng không thành. Tú tiếp tục khống chế bé Quang và gây ra thương tích ở vùng cổ nạn nhân.



Thời điểm đó, chị Hảo dùng giẻ nịt vết thương ở cổ và chạy ra ngoài kêu cứu. Khi hàng xóm tới, Tú cầm dao chạy ra đường khống chế, cướp xe máy của một người đi đường để tẩu thoát.



Theo các bác sĩ, vết thương ở vùng cổ của nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, tinh thần hai cháu bé khá hoảng loạn.



"Vùng cổ là nơi chứa nhiều động mạch chủ, thương tích ở vùng này rất nguy hiểm đến tính mạng. Hai cháu bé khá may mắn nên mới thoát được nguy hiểm", một bác sĩ nói.



Chị Hiếu, mẹ của hai bé cho biết, từ trước đến nay gia đình chị không có mâu thuẫn với Tú. "Tú cho rằng tôi cưu mang em gái là sai. Trên đường tôi đưa hai con đi cấp cứu, Tú đã gọi điện và đe dọa tôi”, chị Hiếu nói.

Theo Zing