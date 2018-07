Kinh hoàng phát hiện thi thể đang bị phân hủy trong lu

Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang điều tra vụ giết người giấu xác trong lu nước, nghi phạm là ông Đặng Văn Trường (50 tuổi, ngụ xã Hòa Minh, huyện Châu Thành).

Nghi phạm Đặng Văn Trường. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 2/7, người nhà của bà Giang Thị Phận (68 tuổi, ngụ tại địa phương) đến công an trình báo việc bà Phận mất tích. Trong thời gian này, hàng xóm phát hiện nơi ở của ông Trường có mùi hôi thối nên truy tìm nguyên nhân.Khi đến lu chứa cám ở nhà ông Trường thì người đàn ông này ngăn cản không cho ai tiếp cận. Sáng 8/7, khi ông Trường đi vắng, người dân đã đột nhập vào nhà. Khi mở chiếc lu nói trên thì mọi người tá hỏa khi thấy một thi thể chứa bên trong, đang trong quá trình phân hủy nên người dân liền trình báo công an.Qua xác minh và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định thi thể này là bà Phận. Làm việc với cơ quan công an, ông Trường khai chính mình đã giết bà Phận.Được biết ông Trường ở một mình và có giấy chứng nhận tâm thần.