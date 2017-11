Lái xe taxi mất tích bí ẩn sau khi chở khách từ Hà Nội về Ninh Bình

Để phục vụ yêu cầu rà soát, xác minh làm rõ, Công an tỉnh Ninh Bình thông báo và đề nghị người dân phát hiện hoặc biết thông tin có liên quan đến anh Quân, vật chứng, đặc điểm về đối tượng có liên quan trong thì thông báo ngay về Công an tỉnh Ninh Bình: Phòng Cảnh sát hình sự số điện thoại: 069 2860398 hoặc Đ/C Nguyện – Đội trưởng Phòng CSHS: 0916806686.

Công an tỉnh Ninh Bình vừa có thông báo về việc truy tìm tung tích anh Lê Hồng Quân (SN 1986, quê huyện Thanh Liêm, Hà Nam), trú phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội và đối tượng có liên quan.Trước đó, sáng 14/11 người dân thôn Mưỡu Giáp, xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) phát hiện xe ô tô Innova mang BKS 30A – 329.19 (logo hãng taxi Mai Linh Đông Đô) để ở cổng làng nhưng không thấy lái xe đâu.Nhận được tin báo, Công an huyện Gia Viễn đã có mặt khám nghiệm xe, đồng thời xác minh người lái chiếc xe này là anh Lê Hồng Quân. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xác định được anh Quân đang ở đâu.Quá trình rà soát, cơ quan Công an phát hiện, khoảng 12h05 ngày 13/11 tại khu vực phát hiện xe của anh Quân có một đối tượng nghi vấn đi bộ, mặc quần áo tối màu, đeo ba lô tối màu, mang một khẩu trang sáng màu (camara an ninh người dân ghi lại được).Người thân anh Quân cho biết, sáng 13/11 anh chở khách từ Hà Nội về Ninh Bình sau đó mất liên lạc. Sáng 14/11, gia đình nhận được tin chiếc xe anh lái đang ở huyện Gia Viễn. Khám nghiệm trên xe taxi thấy có nhiều vết máu; chiếc kính râm của anh này bị vỡ vụn.Theo gia đình, anh Quân rất hiền lành và chịu khó không chơi bời cờ bạc hay nghiện ngập. Hiện gia đình rất hoang mang, nghi ngờ điều chẳng lành đến với anh nên mong mọi người chia sẻ thông tin tìm kiếm giúp gia đình.Mọi thông tin xin gọi tới các số điện thoại: 0988458061 (anh Lợi ở Hà Nam) hoặc 0904179226 (anh Hoan Hà Nội).

Theo Dân trí