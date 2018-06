Làm rõ động cơ nổ súng trúng xe chở học sinh

Theo cơ quan Công an, khoảng 14h30 ngày 21/5/2018, anh Đoàn Hữu Thành (SN 1982, trú tại tổ 4, thị trấn Kon Dỡng) điều khiển xe ô tô chở học sinh lưu thông hướng thị xã An Khê - TP. Pleiku. Khi xe đi đến km117 QL19, thuộc địa phận thôn Phú Yên (xã H'ra) thì có 2 thanh niên điều khiển xe máy lưu thông cùng chiều, sử dụng súng bắn vào cửa kính phía bên trái của ô tô rồi bỏ chạy.



Hậu quả, xe ô tô bị vỡ 1 cửa kính, dù không có thiệt hại về người song đã làm mọi người một phen khiếp vía.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Mang Yang đã nhanh chóng đến hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy lùng đối tượng. Đến 13h ngày 23/5/2018, lực lượng Công an đã xác định 2 đối tượng cùng trú tại thị trấn Kon Dỡng là Vũ Anh Tuấn (SN 1992) và Vũ Quốc Việt (SN 1990) tượng thực hiện hành vi trên.



Tuấn là người trực tiếp sử dụng súng bắn vào xe ô tô. Đến 21h cùng ngày, Công an huyện Mang Yang đã thu giữ được 1 khẩu súng (loại súng bắn đạn bi, chưa xác định được chủng loại) tại phòng trọ của Tuấn tại tổ 4, thị trấn Kon Dỡng.



Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai, trưa ngày 21/5/2018, sau khi dự tiệc đầy tháng con của mình tại gia đình nhà vợ ở xã Hra, Việt dùng xe máy chở Tuấn về lại nhà trọ tại thị trấn Kon Dỡng. Lúc này, do đã uống say, lại buồn chuyện gia đình nên Tuấn rút khẩu súng bắn nhiều phát lên trời, trong đó có 1 viên đạn lạc vô tình trúng vào cửa kính xe đưa đón học sinh lưu thông cùng chiều.



Về khẩu súng, Tuấn khai đã đặt mua qua mạng Internet từ một đối tượng không rõ lai lịch với giá khoảng 3 triệu đồng với mục đích để phòng thân. Cũng theo cơ quan Công an, Tuấn là đối tượng từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Theo Dân trí