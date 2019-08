Làm rõ vụ bố dựng chuyện con gái 6 tuổi bị hiếp dâm

Quảng cáo

Trước đó, ngày 28/6, Nguyễn Thành Trung (SN 1993, trú tại khối Tân Tiến, phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) đến cơ quan Công an TP Vinh trình báo Trần Thị Thúy A. (SN 1998, trú tại ấp Vĩnh Quế, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, Hậu Giang) có hành vi “Xâm hại tình dục” với cháu Nguyễn B.Th (SN 2013) là con gái ruột của Trung.

Trung tá Nguyễn Hữu Cường đã ký Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn tố giác của Nguyễn Thanh Trung.

Tiếp nhận đơn, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Vinh và các phòng nghiệp vụ triển khai điều tra. Một Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ việc một cách thận trọng, khách quan.

Sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm thấy nội dung đơn tố giác của Nguyễn Thanh Trung là không có thật, ngày 23/8, Trung tá Nguyễn Hữu Cường – Phó Trưởng Công an thành phố Vinh đã ký quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn tố giác tội phạm của anh Nguyễn Thanh Trung. Quyết định này được gửi đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh và thông báo cho anh Nguyễn Thanh Trung.

Cảnh Huệ