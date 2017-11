Lần ra dấu vết chiến sĩ công an mất tích

Xung quanh việc chiến sĩ công an Lê Hoàng Phúc được cho là bị “mất tích” cách đây hơn tháng, chiều 19/11, Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết cơ quan chức năng đã lần ra dấu vết của chiến sĩ Phúc. Hiện, Phúc vẫn sống bình thường ở các tỉnh miền Nam và vì sao thanh niên này không liên lạc với gia đình đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Cơ quan điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng, thông qua các giao dịch liên quan đến ngân hàng, lực lượng điều tra ban đầu đã xác định được địa điểm chiến sỹ Lê Hoàng Phúc xuất hiện và đang tiến hành làm rõ.

Còn về thông tin có người gọi điện từ phía Campuchia cho gia đình chiến sĩ Phúc yêu cầu mang 2.500 USD (chứ không phải 1.500USD như đã thông tin) lên cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) để chuộc con về, CQĐT xác định rất có thể đối tượng nào đó sau khi theo dõi thông tin qua truyền thông đã có ý định tống tiền gia đình.

Chiến sĩ Lê Hoàng Phúc.

Khoảng 3 tuần trước, bà Phạm Thị Út Em (mẹ Phúc) thông tin, gia đình bà bất ngờ nhận hàng chục cuộc gọi có mã quốc gia Campuchia. Đầu dây bên kia là 1 người đàn ông nói rằng, Phúc ngồi ngoài căn tin của 1 sòng bạc bên Campuchia, còn 2 người đi cùng vào trong đánh bạc. Tuy nhiên, do 2 người này thua bạc bỏ trốn nên họ bắt Phúc lại làm con tin. Điều đáng nói, người gọi điện thoại cho gia đình từ Campuchia lại không gọi về cho gia đình Phúc mà gọi vào số điện thoại của một cửa hàng kinh doanh điện thoại ở xã An Thạnh 3 (huyện Cù Lao Dung) rồi người của cửa hàng này báo cho gia đình chiến sĩ Phúc đến nghe điện thoại.

Như đã thông tin, chiến sĩ Lê Hoàng Phúc, học viên khóa K14, niên khóa 2015-2017, trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang. Theo thông báo của Công an Công an tỉnh Sóc Trăng, sau khi nhận bằng tốt nghiệp, chiến sĩ Phúc được Hiệu trưởng trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang quyết định điều động đến nhận công tác tại Công an tỉnh Sóc Trăng. Tuy nhiên, kể từ ngày 2/10/2017 đến nay chiến sĩ Phúc vẫn chưa đến trình diện tại công an tỉnh Sóc Trăng, và không rõ lý do.

Theo bà Phạm Thị Út Em (mẹ của Phúc), ngày 5/10, con bà bay từ Hà Nội về Cần Thơ để hôm sau đến Công an Sóc Trăng nhận công tác. Tối đó, Phúc xin phép gia đình ở lại và đi ăn uống với bạn bè tại Cần Thơ, sáng ngày 06/10 sẽ về Công an Sóc Trăng nhận công tác. Tuy nhiên, khoảng 5 giờ sáng 6/10, gia đình bà Em mất liên lạc với Phúc. Sau khi tím kiếm khắp nơi không thấy, gia đình đã báo cho công an xã An Thạnh 3, công an tỉnh Sóc Trăng, Công an TP Cần Thơ.

Sau đó, Công an tỉnh Sóc Trăng đã phát đi thông báo đến các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục, Viện, Trường thuộc Bộ Công an, Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan ban ngành thuộc tỉnh Sóc Trăng nhờ hỗ trợ tìm kiếm chiến sĩ Lê Hoàng Phúc.

X.L