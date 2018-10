Lần theo chiếc điện thoại tìm ra kẻ cướp khiến 2 cô gái thương vong

Ngày 29/10, công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, đang tạm giữ Ngô Hoàng Anh (18 tuổi) và Trần Thanh Tín (15 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Hai thanh thiếu niên này được xách định là nghi can thực hiện vụ cướp giật tài sản làm hai cô gái ngã xe trên cầu Thủ Thiêm (phường 22, quận Bình Thạnh) khiến một người tử vong, một người trọng thương vào đêm 25/10.

Nạn nhân tử vong là chị D. còn người bị thương nặng là chị Nguyễn Hồng Trúc Vy (SN 1993, ngụ quận Gò Vấp) hiện đang được điều trị tại bệnh viện vì gãy xương hàm, hôn mê. Bên trong chiếc túi xách bị cướp có một chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 8 cùng một số tiền.

Trần Thanh Tín rủ bạn đi cướp lấy tiền chơi games.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng công an phường 22 tiến hành trích xuất camera an ninh trong khu vực xảy ra vụ án để điều tra. Nhiều mũi trinh sát cũng được tung ra để truy tìm manh mối.

Qua lời khai của nạn nhân, công an xác định tài sản bị cướp là chiếc điện thoại di động nên tiến hành rà soát tất cả các cửa hàng mua bán điện thoại cũ trên địa bàn để tìm manh mối.

Sau hai ngày rà soát, công an xác định được người bán chiếc điện thoại giống như mô tả của nạn nhân nên tiến hành làm việc và xác định được Trần Thanh Tín là người bán chiếc điện thoại này nên mời lên trụ sở công an làm việc.

Ngô Hoàng Anh tại công an.

Tại công an, Tín thừa nhận đã thực hiện vụ cướp trên cầu Thủ Thiêm (phường 22, quận Bình Thạnh) vào tối 25/10. Tuy nhiên, Tín không biết một nạn nhân đã tử vong. Qua khai thác Tín, công an xác định được đồng phạm là Ngô Hoàng Anh và tiến hành vây bắt sau đó.

Theo điều tra ban đầu, Tín mới 15 tuổi nhưng là một thiếu niên cá biệt trên địa bàn, thường xuyên ăn chơi, quậy phá nên bị đuổi học. Do thiếu tiền chơi game và tiêu xài nên Tín rủ Hoàng Anh đi cướp tài sản và được Hoàng Anh đồng ý.

Tối 25/10, Tín chở Hoàng Anh bằng xe máy chạy dọc các con đường trên địa bàn để tìm kiếm “con mồi”. Đến cầu Thủ Thiêm, thuộc phường 22, quận Bình Thạnh, phát hiện hai cô gái chở nhau, người ngồi sau cầm túi xách nên Tín áp sát cho Hoàng Anh giật tài sản.

Chiếc xe là phương tiện gây án của hai nghi can.

Bị bất ngờ, hai cô gái lạc tay lái ngã xuống đường khiến một người chết, một người bị thương nặng hiện đang hôn mê. Sau khi thực hiện vụ cướp, Tín và Hoàng Anh chia nhau tiền để tiêu xài.

Từ lời khai của Tín, công an xác đinh Hoàng Anh đang lẩn trốn tại căn nhà trên địa bàn phường 22, quận Bình Thạnh nên tiến hành vây bắt ngay sau đó. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Ngô Bình