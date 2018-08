Lần theo thiết bị định vị bắt tên trộm phê ma túy trong khách sạn

Ngày 19/8, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Tân đang tạm giữ đối tượng Lê Thái Lộc (SN 1996, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.Đây chính là nghi can đột nhập vào một ngôi nhà nằm trên đường An Dương Vương (P. An Lạc, Q. Bình Tân) trộm cắp nhiều tài sản giá trị như 2 chiếc điện thoại, tiền mặt... với tổng giá trị khoảng 12 triệu đồng.Sau khi lấy trộm được tài sản, Lộc rủ bạn của mình là Hồ Quốc Dũng (SN 1993, ngụ Q.8) cùng thuê khách sạn nằm trên đường 44 (P.16, Q.8) để cùng phê ma túy mà không hay biết rằng chiếc điện thoại hắn trộm được có cài định vị.Khi phát hiện bị trộm đột nhập lấy tài sản, nạn nhân cùng cơ quan công an lần theo thiết bị định vị đến tận khách sạn kiểm tra và bắt giữ quả tang cả hai đối tượng khi chúng đang phê ma túy.Qua đấu tranh, Lộc thừa nhận hành vi phạm tội của mình nên bị cơ quan công an bắt giữ. Riêng đối tượng Dũng được cơ quan công an bàn giao cho Công an Q.8 lập hồ sơ xử lý đối với người nghiện theo quy định.Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh