Lạnh người với lời khai hung thủ sát hại 5 người trong một gia đình

Nguồn tin từ TAND TPHCM xác nhận, 8h sáng ngày 9/7 tới đây, đơn vị này sẽ mở phiên tòa công khai, xét xử vụ sát hại 5 người trong gia đình xảy ra dịp cận Tết vừa qua. Phiên tòa do thẩm phán Trương Công Huấn làm chủ tọa.

Hung thủ Nguyễn Hữu Tình (SN 29/1/2000, quê huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang),đối diện 2 tội danh “Giết người” có khung hình phạt đến tử hình và “Cướp tài sản” có khung hình phạt đến 15 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án sẽ được công bố tại phiên tòa sắp tới, Nguyễn Hữu Tình được anh Mai Xuân Chinh nhận làm công nhân tại xưởng sản xuất máng xối inox cho gia đình, được cho ăn và ngủ tại nhà anh Chinh (quận Bình Tân, TPHCM).

Do Tình làm việc hiệu quả thấp, hay làm hư hỏng sản phẩm, thường đi chơi game cả đêm nên vợ anh Chinh là chị Hồng thường la mắng, dẫn đến Tình ngộ nhận chị Hồng phân biệt đối xử Tình với những người làm thuê khác khiến Tình căm ghét chị Hồng.

Khoảng 4 giờ sáng ngày 13/2 (27 Tết), do Tình làm rớt viên bi sắt trên sàn gỗ gây ra tiếng động làm chị Hồng la mắng, Tình dùng con dao của nhà anh Chinh đâm chết chị Hồng.

Khi anh Chinh phát hiện, Tình dùng dao đâm chết luôn anh Chinh. Sau đó Tình tiếp tục sát hại luôn 3 người con anh Chinh và chị Hồng vì sợ bị tố giác.

Sát hại 5 người xong, Tình mở tủ lạnh lấy nước uống, lấy dao giọt trái cây ăn. Biết trong két sắt nhà nạn nhân có nhiều tiền và tài sản có giá trị, Tình kéo két sắt đến chỗ anh Chinh nằm, định buộc anh Chinh mở kết, tuy nhiên do anh Chinh đã chết, Tình không mở được két.

Tình lục soát cướp tài sản trong nhà, lấy 3 điện thoại di động, 1 bộ nữ trang, 1 laptop, 1 xe máy và 150 ngàn đồng. Tổng tài sản 18,5 triệu đồng.

Gây án xong, Tình đến bệnh viện băng bó vết thương do trong lúc gây án giằng co trúng dao. Tại bệnh viện, Tình khai do “dao của máy dệt chém”. Bệnh viện yêu cầu phải có người nhà ký bảo lãnh mới phẩu thuật.

Tình gọi điện cho Lê Minh Khởi (quản lý nhân sự 1 Cty bán nước hoa, ngụ Long An, Tình quen từ năm 2016 trong dịp mua nước hoa), Khởi đến bệnh viện và nộp 2 triệu đồng tạm ứng viện phí. Sau đó bệnh viện yêu cầu nộp thêm 8 triệu đồng.

Tình lấy trong ba lô 4,6 triệu đồng đưa cho Khởi, lấy điện thoại, laptop nhờ Khởi đi bán giùm được 3,9 triệu đồng. Riêng 1 cái điện thoại do không mở khóa được, Tình cho Khởi sử dụng. 17 giờ ngày 13/2, Khởi về quê ăn tết.

Tối cùng ngày, Tình gọi điện cho Nguyễn Thị Thủy Tiên (Tình quen qua mua nước hoa), xin cho ở nhờ mấy ngày tết. Tiên đồng ý thì sang ngày hôm sau, Tình tự xuất viện về phòng trọ Tiên (ở Long An). Chiều 15/2, Tiên đưa chìa khóa phòng trọ cho Tình rồi về Trà Vinh ăn tết.

Chiều ngày 16/2, Tình gọi điện cho Khởi nói đến nhà Khởi chúc tết. Trong lúc ăn nhậu tại nhà Khởi (tỉnh Long An) thì công an ập đến bắt giữ Tình.

Theo Cơ quan điều tra, Tình chỉ gây án một mình. Lê Minh Khởi tạm ứng cho Tình 2 triệu đồng và đem bán điện thoại, laptop cho Tình nhưng không biết Tình phạm tội giết người và tài sản do phạm tội mà có, vì vậy không xử lý Khởi về hành vi “Che giấu tội phạm” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Nguyễn Thị Thủy Tiên cho Tình ở nhờ, giặt quần áo dính máu của Tình, biết Tình có vết thương trên tay, nhưng do Tình nói là bị người khác chém nên Tiên không biết tình vừa gây trọng án. Ngoài ra Tiên đã nộp ba lô của Tình bên trong có chứa bộ nữ trang nên không xử lý Tiên về hành vi “Che giấu tội phạm”.

Các cửa hàng mua điện thoại, laptop từ Khởi bán đều không bị xử lý hình sự vì có giấy phép kinh doanh, không biết tài sản phạm pháp…

Theo VKSND TPHCM, hành vi của Tình thuộc trường hợp giết nhiều người, giết người dưới 16 tuổi.

Về tình tình tiết ‘két sắt’, VKS cho rằng Tình có hành vi dịch chuyển két sắt đến chỗ nạn nhân buộc mở két, do nạn nhân đã chết nên không mở được là phạm tội thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt đối với tài sản bên trong két sắt là 93 triệu đồng tiền mặt và 2 nhẫn kim loại vàng.

Cáo trạng của VKS cũng ghi nhận, Nguyễn Hữu Tình được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vì “Thành khẩn khai báo”.

-----

Sau khi đâm 1 loạt 5 người, Tình bị thương ở tay. Trong lúc ngồi băng bó vết thương, thấy chị Hồng còn cử động, Tình dùng dao tiếp tục đâm nạn nhân. Thấy có tiếng động, Tình quay lại phòng ngủ tiếp tục đâm anh Chinh vì thấy “Mắt còn liếc qua, liếc lại”.

Tân Châu