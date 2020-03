Lập chốt bảo vệ, siết chặt an ninh quanh Bệnh viện Bạch Mai

Một số người dân không có nhiệm vụ vào khu cách ly đều được cảnh sát yêu ra không vào bên trong. Thiếu tá Nguyễn Duy Định, Trưởng công an phường Phương Mai (quận Đống Đa) cho biết, cán bộ, chiến sĩ công an phường trực 24/24 tại các chốt bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai để đảm bảo trật tự, hỗ trợ công tác kiểm soát, phòng chống COVID-19. Đồng thời đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng cơ bản hoàn thành công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn, đưa hơn 500 người từ Bệnh viện Bạch Mai đến khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19.