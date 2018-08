Lấy chày đánh chết bạn trong quán nhậu

Ngày 6/8, thông tin từ Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng): Công an quận đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Minh Dũng (43 tuổi, quê quán huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người tại quán nhậu.

Trước đó, vào tối 3/8, ông Dũng cùng nhóm bạn đến một quán nhậu nằm trên tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành (đoạn thuộc địa bàn phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) để xả trees.

Cả nhóm nhậu đến 23h20 cùng ngày, lúc ngà ngà say Dũng tự dưng lớn tiếng chửi bới ông Dương Thái Tân (là bạn đồng hương cùng quê tại huyện Lệ Thủy) trong lúc nhậu. Sau một hồi cự cãi và to tiếng với nhau, cả hai lao vào đánh đấm. Bị bạn đánh đau, thấy yếu thế hơn, Dũng đã xuống bếp của quán, vơ lấy cây chày rồi chạy lên bàn nhậu đánh mạnh vào hông ông Tân đánh tới tấp khiến ông Tân bất tỉnh tại chỗ.

Mặc dù được mọi người nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để cấp cứu nhưng ông Tân đã tử vong sau đó do dập lá lách, tụ máu trong…



Sau khi xảy ra vụ việc, Công an quận Thanh Khê cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm và điều tra vụ việc.



Hiện Công an quận Thanh Khê đang tiến hành làm thủ tục bàn giao đối tượng Hoàng Minh Dũng cho Phòng Cảnh sát Hình sự (P45) Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

