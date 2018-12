Lộ nguyên nhân nữ MC xinh đẹp bị sát hại dã man

Ngày 4/12, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Thanh (SN 1998, ngụ ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người", "Cướp tài sản".

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 19 giờ ngày 26/11, chị H.T.K.T (SN 1986; ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) điều khiển xe máy từ nhà trọ ở ấp Trung Phú II, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đến nhà ông H.V.D (tại ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, An Giang) để làm MC phục vụ đám cưới cho gia đình ông này.

Đến 22 giờ cùng ngày, chị T. ra về để ngày mai quay lại phục vụ. Tuy nhiên, đến 8 giờ sáng hôm sau, em ruột của chị T. điện thoại cho chị nhưng không liên lạc được. Nghi có chuyện chẳng lành nên đến Công an xã Vĩnh Lợi trình báo mất tích.

Đến 14 giờ ngày 30/11, anh B.V.D (chồng chị K.T) đi tìm thì phát hiện bộ quần áo và đồ lót của vợ mình nằm trong đám sậy cách nơi tổ chức đám cưới khoảng 100m nên trình báo cho công an.

Đến ngày 2/12, trong lúc cơ quan chức năng đang điều tra vụ án thì Thanh đến Công an xã Vĩnh Lợi đầu thú việc giết chị T.

Theo lời khai ban đầu đó, tối ngày 26/11, Thanh đi đám cưới thì gặp chị T. nên xin số điện thoại. Đến 23 giờ cùng ngày, cả 2 đi ra về và đến phần đất trống phía bên hông nhà đám cưới để nói chuyện. Lúc này, Thanh đòi quan hệ tình dục nhưng bị chị T. từ chối. Sau đó, Thanh và chị T. xảy ra mâu thuẫn. Thanh nắm tóc kéo chị T. ra mương nước phía sau nhà và dìm xuống cho đến chết. Y tiếp tục cởi đồ của nạn nhân rồi ném vào bụi sậy gần đó.

Sau khi gây án xong, Thanh quay lại đám cưới lấy chiếc xe máy của chị T. cùng vợ bỏ trốn lên Bình Dương.

Tại cơ quan điều tra, Thanh thừa nhận toàn bộ hành vi đã gây ra. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

