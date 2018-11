Loạn thần, chém bạn 46 nhát rồi lên giường ngủ

Ngày 7/11, Công an Đồng Tháp cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với La Văn Quới (36 tuổi, ngụ xã Phong Hoà, huyện Lai Vung) để điều tra về hành vi “Giết người”. Đối tượng này sau đó được xác định loạn thần do nghiện rượu.