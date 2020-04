Lời khai lạnh người của mẹ ruột và bố dượng đánh đập con 3 tuổi tử vong

Quảng cáo

Theo lời khai ban đầu của Minh Tuấn và Lan Anh tại cơ quan điều tra, từ đầu tháng 3/2020, hai đối tượng này thường xuyên đánh đập, hành hạ cháu N.N.M.M (SN 2017, trú tại Đông Anh) là con riêng của Lan Anh.

Đỉnh điểm, ngày 29/3, hai đối tượng đã không cho cháu ăn uống, dùng chân tay và cán chổi bằng kim loại đánh liên tiếp vào người cháu bé.

Đến sáng 30/3, thấy cháu M. mệt, Lan Anh cho uống sữa nhưng cháu bị nôn và ngất nên đã đưa đến Bệnh viện Đại học Y cấp cứu. Do bị thương nặng trên đường tới bệnh viện cháu M. đã tử vong.

Trong cùng ngày, Cơ quan CSĐT công an quận Đống Đa phối hợp với Phòng CSHS công an Hà Nội đã vào cuộc điều tra và phát hiện có dấu hiệu nạn nhân tử vong do bị bạo hành.

Quá trình khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định cháu M. tử vong do chấn thương sọ não với nhiều thương tích ở vùng đỉnh và thái dương xưng nề, tụ máu; chảy máu não; gãy răng; đùi tụ máu…

Trước đó, trên mạng xã hội đã đăng tải thông tin bé gái tên N.N.M.M. thường trú tại xã Võng La (huyện Đông Anh) bị bố dượng và mẹ ruột bạo hành dã man như thời trungg cổ trong quãng thời gian 24 ngày. Hình ảnh một bé gái với nhiều thương tích trên cơ thể được đăng tải kèm theo.

Theo lãnh đạo xã Võng La, mẹ của cháu bé là chị L.A (29 tuổi) có quan hệ rất phức tạp và thường trú tại nội thành Hà Nội. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân cũng đưa thi thể cháu bé về quê làm thủ tục tang lễ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Thanh Hà