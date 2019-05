Lời khai rợn người của kẻ giết vợ, đốt xác trong thùng phi

Sáng 11/5, các cơ quan chức năng của huyện Đơn Dương và tỉnh Lâm Đồng phối hợp dựng lại hiện trường vụ Lương Hoàng Vũ (31 tuổi, trú thôn Lạc Lâm Làng, xã Lạc Lâm) đánh chết vợ rồi dùng xăng đốt xác để phi tang.

Thượng tá Hồ Quang Chánh (Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an huyện Đơn Dương) cho biết lúc 5 giờ 45’ ngày 10/5, bà Nguyễn Thị Mai Anh (47 tuổi, ngụ thôn Lạc Lâm Làng) đến trụ sở cơ quan Công an huyện Đơn Dương báo tin con gái mình là N.T.K.H (26 tuổi, trú cùng thôn) bị mất tích. Bà cho biết do không liên lạc được với con gái từ đêm 8/5 bà có tìm hỏi con rể nhưng người này trả lời không biết vợ đã đi đâu. Thấy thái độ con rể bất bình thường, bà Mai Anh nghi ngờ con mình đã xảy ra chuyện. Sáng 10/5 phát hiện Vũ đưa 2 cháu rời đi nhưng không rõ đi đâu.

Đông đảo người dân đến xem dựng lại hiện trường vụ án.

Ngay khi nhận được tin báo, công an tới nhà vợ chồng Vũ kiếm tra, phát hiện cửa bị khóa. Công an đã yêu cầu Lương Hoàng Đạt (38 tuổi, anh của Vũ) gọi điện thoại cho em trai mình dò hỏi tình hình thì được Vũ cho biết, chiều 10/5 sẽ về.

Đến 14 giờ 20’ cùng ngày, Vũ gọi điện thoại cho Đạt cho biết đã "xử" vợ tại nhà kho của bố mẹ. Nghe em trai thông tin, Đạt yêu cầu một người anh em họ vào kiểm tra thì phát hiện thi thể nạn nhân bị thiêu trong lò nướng thịt. Lò này được chế tác từ vỏ thùng phi.

Công an huyện Đơn Dương ngay khi nắm thông tin đã tiến hành điều tra xác định đối tượng Vũ đang ở khu vực Đồi Dương (đường Lê Lợi, TP. Phan Thiết) nên đề nghị công an thành phố này phối hợp bắt nghi can. Một mũi trinh sát khác của Công an huyện Đơn Dương mật phục trên Quốc lộ 20 và đã bắt Vũ tại xã Gung Ré (huyện Di Linh, Lâm Đồng).

Nhà kho, nơi Vũ đốt xác vợ.

Bước đầu Vũ khai nhận vào chiều 8/5 đã đá bóng cùng nhóm bạn, sau đó rủ nhau đi nhậu và hát karaoke. Đến nửa đêm Vũ về tới nhà thì bị vợ mắng chửi nên định tát vợ nhưng không trúng mà còn bị chị này đạp vào bụng.

Thấy vợ không ngừng mắng mình, Vũ tức giận tát chị N.T.K.H 2 cái rồi dùng tuýp sắt đánh truy sát, đánh nhiều phát vào đầu khiến nạn nhân tử vong ngay trước cửa phòng ngủ. Gây án xong, người chồng đưa vợ vào phòng tắm gột rửa máu, quấn chặt thi thể trong 2 tấm áo mưa và 2 tấm bạt.

Sáng 9/5, Vũ sang tiệm tạp hóa mua 10 lít xăng và đổ đình bình xăng xe 49A-25003 rồi gọi người làm thuê của gia đình ra khiêng thùng nướng thịt vào nhà kho, nói là cất cho gọn. Đến 13 giờ 30 khi trời mưa to, Vũ chở xác vợ đến nhà kho, lấy tấm bạt đậy kín rồi đi mua thức ăn về và ăn uống cùng gia đình như không có chuyện gì xảy ra.

Vào 1 giờ 30’ sáng 10/5, Vũ bế hai con lên xe, chở tới đậu trước nhà kho. Đối tượng vào lò nướng rồi ném mồi lửa vào, sau đó chở con đi biển.

Góc nhà kho, nơi Vũ đốt xác vợ

Công an huyện Đơn Dương đang tiến hành thu hồi tang vật và đang tiếp tục điều tra vụ án.

Thu hồi tang vật là cái lò mà Vũ dùng để đốt xác chi H

Kim Anh