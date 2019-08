Lừa bán phụ nữ qua Trung Quốc để lấy tiền công 7 triệu đồng

Quảng cáo

Ngày 20/8, trao đổi với Tiền Phong, Thượng tá Nguyễn Xuân Sơn – Đồn trưởng Đồn biên phòng Keng Đu, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp phá thành công chuyên án 383 L, bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán người trái phép.

Qua quá trình điều tra, từ năm 2015 trên địa bàn xã biên giới Keng Đu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) nổi lên đường dây chuyên lừa phụ nữ trẻ để bán ra nước ngoài, các đối tượng chủ yếu là người trong địa bàn, có mối quan hệ quen biết với các nạn nhân.

Đối tượng Moong Văn Nhi.

Đến khoảng 18h (ngày 18/8), thực hiện chuyên án 383L, Đồn biên phòng Keng Đu phối hợp với phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng Nghệ An phát hiện bắt giữ đối tượng Moong Văn Nhi, (SN 1995, trú tại bản Quyết Thắng, xã Keng Đu) về hành vi mua bán người trái phép.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, năm 2015, Moong Văn Nhi cùng 1 số đối tượng khác ngoài địa bàn lừa 2 nạn nhân là Lương Thị O, (SN 1995) và Moong Thị X, (SN 2001, cùng xã Keng Đu) đưa sang Trung Quốc bán, tiền công là 7 triệu đồng/nạn nhân. Do lo sợ bị phát hiện Moong Văn Nhi đã trốn khỏi địa bàn sinh sống và bị lực lượng Bộ đội biên phòng Nghệ An phát hiện bắt giữ.

Hiện, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Nghệ An để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh Huệ