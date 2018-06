Lừa đưa bé gái đi soi ếch để hiếp dâm trong đêm

Ngày 25/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Đà Nẵng bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Sơn (23 tuổi, trú xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) về hành vi Hiếp dâm trẻ em.



Vào một đêm tháng 6/2016, Sơn rủ hai em nhỏ ở gần nhà là A và T (cùng 12 tuổi) đi soi ếch. Khi đến một lán trại dùng để trông coi rẫy của một hộ dân thôn 2, xã Phước Hòa, Sơn bảo bé trai là em T đi xuống suối để lấy nước để rửa ếch.

Khi T vừa đi khỏi, Sơn đã khống chế, cởi đồ của bé gái là em A nhằm thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên, khi Sơn thực hiện xong ý đồ đen tối của mình thì em T đã lấy nước xong và quay lại, rọi đèn pin vào lán trại vì nghe tiếng kêu của em A. Thấy vậy, Sơn mặc lại quần áo cho em A rồi đưa cả 2 em về nhà, dặn không được kể lại sự việc với người lớn.



Tuy nhiên, sau đó cha mẹ em A đã nghe được sự việc và tố cáo cơ quan Công an. Khi bị triệu tập làm việc, Nguyễn Minh Sơn đã bỏ trốn.



Công an Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã Nguyễn Minh Sơn và bắt giữ đối tượng sau 2 năm lẩn trốn.

