Ly kỳ chuyện cảnh sát điều tra phá án

Bi hài bản án... trộm chim

Khoảng 11h10’ ngày 10/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột nhận được tin một phụ nữ ở đường Tản Đà phường Tân Lợi vừa bị kẻ trộm chớp nhoáng chôm mất một túi xách đựng tài sản, giấy tờ tùy thân để trong chiếc ô tô mà chị vừa bước xuống, vào nhà chỉ trong khoảng 3 phút.

Nhóm cán bộ chiến sĩ thuộc cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột nhanh chóng đến lập biên bản vụ việc. Chỉ trong nửa giờ, thượng úy Trần Công Trung cùng tổ trinh sát đã thu thập được nhiều đoạn clip cần thiết trích xuất từ các camera an ninh trong khu phố. Xem kỹ hình ảnh tên trộm dùng khăn bịt mặt rà xe máy, luồn mình vào xe túm túi xách bỏ chạy, nhóm điều tra khoanh vùng, nhận định chính xác đối tượng có tiền sự, rà soát quan hệ của y để định hướng săn bắt.

Tên trộm vớ lấy túi xách từ trong xe của phóng viên Tiền Phong

Ngồi trong nhà cô vợ sắp cưới cách nơi gây án 20 km, tên trộm ranh ma nhận ra mình đang bị theo dõi, vội bỏ lại xe máy luồn vườn trốn đi. Nhưng rồi biết không thể thoát, hắn dùng sim rác nhờ một người quen báo cho nạn nhân biết chị sẽ sớm có lại túi xách do hắn “nhặt được”. Chờ trời sập tối, hắn đeo khẩu trang đội mũ bảo hiểm, đem túi tới đưa cho khổ chủ, rồi hấp tấp phóng đi trên một chiếc xe máy khác.

Biết nạn nhân nhận lại được gần đủ tài sản bị mất, thượng úy Trung giải thích hành vi trả lại tài sản chỉ là tình tiết xem xét giảm nhẹ tội, chứ không thể vì thế mà bỏ lọt tội phạm. Khổ chủ đã đề nghị “cầu nối” thuyết phục tên trộm đầu thú để được khoan hồng. Trưa ngày 11/1, tên trộm được mẹ ruột đưa đến địa chỉ hắn vừa gây án.

Đứa con này hoang đàng, không chịu học chữ học nghề tới nơi tới chốn, dù cha mẹ luôn tạo điều kiện- theo lời kể sụt sùi của mẹ hắn. Đang khóc lóc xin tha thứ “để về lấy vợ”, nét mặt tên trộm sinh năm 1993 vụt sắt lại khi thượng úy Trung cùng nhóm trinh sát ập vào, mở điện thoại cho xem chân dung hắn lưu sẵn trong hồ sơ. Theo đó, tên trộm là Phạm T đã nhận được trát Tòa án thành phố triệu tập phải có mặt trong phiên xử sơ thẩm hình sự cũng về tội trộm cắp tài sản, ngay vào sáng hôm sau.

Sáng ngày 12/1/2018 Tòa án nhân dân TP Buôn Ma Thuột xử liền 2 vụ trong căn phòng đã xếp lại các vị trí theo đúng tinh thần cải cách tư pháp. Cả hai bị cáo gia cảnh đều không nghèo khó, nhưng cùng biếng làm, ham chơi, quen thói trộm cắp. Bị cáo Nguyễn H chuyên rà xe máy quanh các siêu thị, cây xăng giật ví của phụ nữ, bị kết án 8 năm tù.

Còn bị cáo Phạm T, thì chuyên trộm chim và lồng chim về giao cho anh ruột và bạn gái. Theo cáo trạng, T đã thực hiện 5 vụ trộm chim với tổng trị giá tài sản chiếm đoạt 19 triệu đồng. Vụ đầu, T lấy cây sào mở cửa lồng bắt chim cho vào túi áo khoác. 3 vụ giữa T trộm cả lồng lẫn chim. Còn vụ cuối T bị dân chúng phát hiện đuổi gắt, vội vứt nên lồng hỏng, chim bay, khiến cơ quan điều tra không bắt lại được chú chim chào mào má đỏ để trả lại cho người bị hại (!) T bị tạm giam hơn nửa tháng rồi được tại ngoại. Cuối năm 2017 Viện Kiểm sát thành phố ban hành cáo trạng, truy tố T tội “Trộm cắp tài sản”.

Chỉ còn 3 ngày nữa ra tòa, thì T phải đầu thú vì vụ trộm tài sản của nhà báo, và đến tòa bằng xe tù do vụ trộm này. Với hành vi trộm 4 chiếc lồng, 6 con chim, T lãnh 1 năm 6 tháng tù giam. Thời gian thụ án tính từ ngày T lại bị bắt ...

Phạm T nghe Kiểm sát viên đọc cáo trạng trộm chim

Giữ an ninh cho từng góc phố

Người phụ trách mảng Phòng ngừa tội phạm và Tệ nạn ma túy của thành phố Buôn Ma Thuột nửa triệu dân- Thiếu tá Kiều Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết kiểu “phá án trong vòng 24 giờ” như vụ bắt giữ tên trộm Phạm T mới đây, không phải là ít. Nguyên nhân phá án nhanh thường do cơ quan Điều tra nắm rõ lai lịch đối tượng, các tổ Điều tra và Trinh sát ngày đêm bám sát địa bàn, và sự hợp tác tích cực, hiệu quả của người dân. Riêng việc UBND TP Buôn Ma Thuột liên kết với Viettel vận động các khối phố, nhà trọ lắp camera an ninh đã giúp nhiều vụ án kết thúc nhanh chóng, chuẩn xác hơn.

Liên tục tập chiến công, Đội Cảnh sát Hình sự được xem là “quả đấm thép” của lực lượng, dù phương tiện và điều kiện làm việc tới nay còn rất nhiều khó khăn, hạn chế. Tham luận trong hội nghị tổng kết của Đảng ủy Công an thành phố sáng 12/1/2018, Đội báo cáo với chỉ hơn 40 cán bộ chiến sĩ, trong năm 2017 Đội đã kết thúc thành công 5 chuyên án, bắt giữ 203 đối tượng hình sự.

Trung tá Trần Thanh Bình quyền Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự chia sẻ: Tội phạm từ nhiều nơi kéo về Buôn Ma Thuột gây án, nhiều vụ cực kỳ phức tạp, quá trình phá án rất công phu, nguy hiểm. Như vụ bắt 2 tên trộm có nhiều tiền án đột nhập nhà một cán bộ an ninh năm 2014. Tên Huy từ lâu kín kẽ trong vỏ bọc một chủ nhà hàng ngoan cố không khai. Tên Xôi trong vai quản lý nhà hàng vừa bị bắt đã 2 lần tự nện đầu vào tường máu me tung tóe, rồi tuyệt thực chờ cơ hội đào thoát. Tình cờ phát hiện người yêu của Xôi là học trò cũ, vợ Trung tá Bình tích cực giúp chồng nhờ cô ấy đến chăm sóc, dỗ dành. Đến khuya, Xôi mới mềm lòng xin được ăn, để đủ sức sáng mai khai báo...

Phạm T hứa sẽ cải tạo tốt sau khi ra tù để về cưới vợ

Cán bộ chiến sĩ không ngại khó sợ khổ, nếu phương tiện tác chiến tốt hơn, thì công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sẽ hiệu quả hơn nhiều- Thượng tá Bình xót xa kể. Như nhóm 7 đối tượng nghiện ma túy, hung hãn và liều mạng từ huyện Buôn Đôn lên Buôn Ma Thuột bị sa lưới khi chúng đã thực hiện tới 22 vụ cướp giật. Hay như chuyên án trộm bò, theo dõi suốt 3 năm trời, Cảnh sát hình sự mới bắt được 4 tên tội phạm, đau lòng nghe chúng khai đã xẻ thịt tới mấy chục con bò của dân nghèo và gia đình chính sách trong suốt cả chục năm qua.

Hoàng Thiên Nga