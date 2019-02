Lý lịch bất hảo của các nghi phạm cầm súng, ôm lưu đạn cố thủ trên xe

N gày 15/2, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an huyện Hương Sơn phá chuyên án T1218, bắt giữ 3 nghi phạm trong đường dây ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu 9 kg ma túy đá, 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Ba nghi phạm bắt giữ gồm Nguyễn Hữu Phước (SN 1998, trú tại phường Kỳ Trinh thị xã Kỳ Anh), Nguyễn Thành Trung (SN 1985, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1992, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Lực lượng chức năng huy động chó nghiệp vụ trong đêm để bắt đối tượng bỏ trốn.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Văn Thiện, Trưởng công an xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) xác nhận, đối tượng Tuấn là người địa phương, trước đây là người hiền lành, tuy nhiên sau khi đi làm, Tuấn theo bạn bè trở nên hư hỏng.

“Tuấn là con cả trong gia đình có 3 người con, bố mẹ làm nghề nông, ông nội là Liệt sĩ chống Mỹ. Trước đây Tuấn rất bình thường, tuy nhiên khi ra TP Vinh làm việc đối tượng theo bạn bè và dính vào một vụ cướp bị xử 3 năm tù. Đến tháng 3/2018, Tuấn ra tù và không có công việc ổn định”, ông Thiện thông tin.

Theo ông Thiện, việc Tuấn bị bắt quá bất ngờ, bởi nhiều năm nay Tuấn làm việc tại TP Vinh và ít về địa phương. Nam thanh niên 27 tuổi này có vợ và 1 người con gái, tuy nhiên hai vợ chồng đã ly dị.

Đối tượng Tuấn bị bắt giữ.

Trước sự việc này, ông Phan Xuân Anh, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây cho biết, đối tượng Trung là người dân địa phương, nhưng rất ít khi ở địa bàn, thường xuyên thay đổi chỗ ở.

“Hôm qua Trung có tham gia đường dây mua bán ma túy và bị bắt giữ. Đối tượng này đi tù khoảng 10 năm và mới ra được 1-2 năm nay, là người ăn chơi, lêu lỏng. Trung đã có gia đình và một người con, tuy nhiên hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên vợ bỏ đi, con hiện bà nội nuôi”, ông Anh thông tin.

Ông Hoàng Khánh Tùng, Trưởng Công an phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh cho biết, đối tượng Nguyễn Hữu Phước sinh ra trong một gia đình làm nghề kinh doanh thủy sản, trú tại thôn Đông Trinh.

“Phước chưa có gia đình, không nghề nghiệp. Vào năm 2016, Phước có tiền an tiền sự về tội cướp tài sản nhưng nay được xóa án tích”, ông Tùng cho hay.

Trung được áp giải về trụ sở công an.

Như trước đó thông tin, khoảng 15h ngày 15/2, lực lượng chức năng phát hiện ôtô bán tải mau trắng không biển số và ôtô Fortuner 7 chỗ BKS 81A - 17496 chạy trên quốc lộ 8C đoạn qua huyện Hương Sơn có nghi vấn chở ma túy nên dừng xe kiểm tra. Tại đây, nhóm đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà cho xe lao vào tổ công tác, rồi đột ngột tăng ga bỏ chạy hòng cắt đuôi lực lượng chức năng. Khi điều khiển xe Fortuner đến tại địa bàn xã Sơn Quang, Phước nhanh chóng mở cửa bỏ trốn vào rừng. Còn Trung và Tuấn đi trên chiếc xe bán tải mất lái lao xuống mép ruộng thuộc địa thôn 1, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn. Tại đây, hai đối tượng đóng chặt cửa xe rồi dùng súng uy hiếp lực lượng công an. Chiếc xe tại hiện trường.

Đến khoảng 17h30’, Tuấn bước xuống xe đầu hàng, còn Trung vẫn chưa quy phục, hắn bắt đầu châm lửa đốt đồ đạc, giấy tờ để hù dọa lực lượng phá án. Sau hơn 4h thuyết phục, đến 17h5’ Trung bước ra khỏi xe đầu hàng.

Qua một đêm mật phục truy tìm đối tượng Phước bỏ trốn, đến sáng nay khoảng 9h Phước ra đầu thú.

