‘Má mì’ 9X điều hành đường dây mại dâm liên tỉnh ra sao?

Quảng cáo

Theo điều tra, ngày 3/10, sau khi đi ăn nhậu và thỏa thuận với khách, Nguyễn Thị Lan (SN 1998, trú tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) đã điều Nguyễn Thị Thu H. (SN 2000, tỉnh Thái Bình), Ngô Thị H. (SN 1997) và Nguyễn Thị L. (SN 1999, cũng trú tại tỉnh Quảng Ninh) cùng đi bán dâm tại một khách sạn thuộc phường Phan Thiết, TP.Tuyên Quang.

Trong lúc thực hiện hành vi mua bán dâm, Lan cùng 3 cô gái bị tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với phòng 4, cục Cảnh sát hình sự; Phòng Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh và Công an TP.Tuyên Quang phát hiện.

Những bức ảnh sang chảnh được Lan đăng tải lên mạng xã hội. Theo cơ quan chức năng, Lan là đối tượng môi giới đồng thời trực tiếp bán dâm và điều các cô gái đến phụ vụ khách. ‘Má mì’ này thỏa thuận giá và thu 2,5 triệu đồng/lượt/người sau đó chọn các cô gái theo yêu cầu và đưa cho các cô gái 1 triệu đồng để hưởng chênh lệch. Ở địa phương, Lan bỏ dở con đường học hành và không thường xuyên có mặt tại nơi cư trú. Trên trang mạng xã hội, ‘má mì’ thường xuyên đăng tải những hình ảnh nóng bỏng tại những nơi sang chảnh. Hiện vụ việc đang tiếp tụ được điều tra làm rõ.

Thanh Hà