'Má mì' đang bán dâm thì bị bắt vì cuộc gọi của nhân viên lễ tân

Cơ quan CSĐT – CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Thị Mến )SN 1987, trú tổ 34 Thịnh Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội) về hành vi Môi giới mại dâm.

Trước đó, CAQ nhận được tin báo của một người thanh niên tên là Trịnh V.T (SN 1994, trú tại Văn Lâm, Hưng Yên), tự xưng là nhân viên lễ tân của một khách sạn trên địa bàn phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng. Theo trình báo của anh V.T, trong ca trực của mình, có hai đôi nam nữ vào thuê hai phòng tại khách sạn, có biểu hiện nghi vấn mua, bán dâm.

Ngay sau đó, đội CSHS – CAQ Hai Bà Trưng đã cử một tổ công tác đến khách sạn kiểm tra. Do không biết đã bị “mật báo” nên thời điểm cơ quan công an bất ngờ ập vào, hai đôi nam nữ vẫn đang say sưa “mây mưa”, trong đó Mến thực hiện hành vi bán dâm cho khách tại phòng 803 của khách sạn này. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa các đối tượng về trụ sở điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan công an, Mến khai nhận, ngoài việc trực tiếp “đi khách”, “má mì” này còn môi giới cho “đồng nghiệp” bán dâm ở phòng 802 với giá 4 triệu đồng/lượt.

Cơ quan chức năng đang củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Theo An ninh Thủ đô