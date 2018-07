Mang súng đã lên đạn để 'áp tải' ma túy

Ngày 2/7, thông tin từ Công an huyện Tương Dương, (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án mang bí số 1418M, bắt giữ 1 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 01 bánh heroin, 01 khẩu súng K59…

Theo đó, vào khoảng 9h30 phút (ngày 1/7), tại địa phận bản Cửa Rào 2 (xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An) Công an huyện Tương Dương đã bắt quả tang Lương Văn Định (SN 1972, trú bản Xiềng, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông, Nghệ An) về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

Tang vật tại CQĐT.

Khám xét đối tượng, công an thu giữ tang vật gồm: 1 bánh heroin, 1 khẩu súng K59, 7 viên đạn, trong đó có 01 viên đã lên nòng và một số tài sản khác.

Qua tài liệu của CQĐT, Định là đối tượng mua bán ma túy nguy hiểm, hắn luôn mang theo vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, truy đuổi.

Hiện, chuyên án đang được Công an huyện Tương Dương tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Cảnh Huệ