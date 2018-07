Mất hàng trăm triệu ‘chạy’ vào làm ở công an tỉnh

Theo hồ sơ, khoảng tháng 1/2015, Lạc biết anh NNH đang xin cho ba người cháu vào làm việc trong ngành công an nhưng không được. Lạc liền “nổ” với anh H. quen nhiều cán bộ công an nên có khả năng xin vào làm tại công an tỉnh.

Nghe Lạc nói, anh H. tin và nhờ Lạc xin việc cho các cháu của mình. Lạc nói xin việc cho ba người tổng cộng hết 310 triệu đồng. Anh H. đồng ý, Lạc bảo anh H. về làm hồ sơ và chuẩn bị tiền.

Từ tháng 1/2015 đến ngày 18/6/2015, anh H. đã bảy lần đưa tiền cho Lạc tổng cộng 270 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Lạc không xin việc như đã hứa mà sử dụng mua vé số, tiêu xài cá nhân.



Với thủ đoạn nói trên, khoảng tháng 7/2015, Lạc còn lừa xin việc cho con anh TMT vào làm ở Sở Y tế tỉnh Phú Yên. Lạc đã nhận của anh T. 50 triệu đồng. Khi phát hiện Lạc không xin việc như đã hứa, anh T. yêu cầu Lạc trả lại tiền, Lạc đã trả lại được 20 triệu đồng.



Tương tự, với lời hứa sẽ xin được giấy phép khai thác cát tại thôn Phú Dương, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu. Lạc đã nhận của anh PVN tổng cộng 235 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Lạc không xin giấy phép cho anh N. mà tiêu xài cá nhân và mua vé số.



Thông qua sự giới thiệu của anh N., Lạc còn lừa của anh NXD 450 triệu đồng. Cụ thể, anh D. có nhu cầu chuyển hai thửa đất trồng cây lâu năm tại thôn Phú Dương, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu sang đất nuôi trồng thủy sản. Lạc nói với anh D. quen nhiều cán bộ làm ở UBND tỉnh Phú Yên, UBND thị xã Sông Cầu nên có khả năng và sẽ làm được hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho anh D. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Lạc không làm hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà sử dụng tiêu xài cá nhân.

