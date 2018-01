Mâu thuẫn, thanh niên đâm thương vong 3 người

Ngày 9/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa qua trên địa bàn làng Me, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông đã xảy ra vụ án giết người do mâu thuẫn trong lúc uống rượu.