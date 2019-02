Mẹ nữ sinh bị sát hại ở Điện Biên: 'Sao họ độc mồm vậy?'

“Sao nó nỡ cướp con cô?”

Đây là câu hỏi bà Trần Thị Hiền (SN 1975, ở huyện Điện Biên) nói trong dòng nước mắt. Bà là mẹ nữ sinh Cao Thị Duyên (SN 1997) - người vừa bị sát hại trong dịp Tết Âm lịch vừa qua. Sau đó, công an đã bắt giữ Vương Văn Hùng (SN 1984, ở Tuần Giáo, Điện Biên), Bùi Văn Công (SN 1975), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), Lường Văn Hùng (SN 1991), Lường Văn Lả (SN 1991, cùng ở huyện Điện Biên). Các nghi can đã bị khởi tố về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm”, “Cướp tài sản”, “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Từ trái qua Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm

Các đối tượng trên khai nhận đã nảy sinh ý định phạm tội từ ngày 27 Tết. Hai hôm sau, Vương Văn Hùng lừa chị Duyên giao gà tới một căn nhà hoang hãm hiếp rồi giam giữ trên thùng xe tải của Bùi Văn Công. Nạn nhân còn tiếp tục chịu xâm hại thêm trước khi bị sát hại vào đêm mùng 2, rạng sáng mùng 3 Tết.

Chia sẻ về vụ việc, bà Hiền nói gia đình rất đau xót về vụ việc đồng thời rất bức xúc trước các thông tin thất thiệt về gia đình được viết trên mạng xã hội. Bà khẳng định gia đình mình làm ăn bình thường, không mâu thuẫn lớn với bất kỳ ai. “Hàng xóm cũng thi thoảng bát đũa phải xô nhưng không bao giờ đến mức phải giết người” - bà Hiền nói. Về thông tin cho rằng Vương Văn Hùng từng đi tù “thay” người trong gia đình, bà Hiền cho biết đã có nhiều tờ báo về tận xã, phường, công an xác minh và đều thể hiện chồng bà hiền lành, không thù hằn với ai.

Bà Hiền cũng bác bỏ thông tin cho rằng gia đình mình giàu có, bà hay “khoe của” trên Facebook và nói: “Gia đình tôi bình thường chứ không giàu sang như dư luận đồn thổi. Tôi làm ăn buôn bán nên phải dùng Facebook như muốn bán đất phải đăng lên quảng cáo nhưng đó cũng là tiền đi vay. Tôi buôn bán ở xa nên cũng phải cho hình lên facebook để người khác biết mình là ai, có thể tin tưởng gửi tiền cho mình... Tôi thấy bức xúc, bình thường họ không nói gì nhưng giờ con gái tôi như thế họ không chia sẻ mà lôi ra nói xấu mình... Sao họ độc mồm vậy?”.

Được hỏi về nỗ lực tìm kiếm của công an Điện Biên, bà Hiền cho biết không muốn trả lời nhưng đánh giá: “Họ đã rất vất vả trong sự việc”.

Ðối diện án tử hình?

Trong số các bị can, Vương Văn Hùng là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Lần này, Hùng phạm nhiều tội nghiêm trọng với nhiều tình tiết tăng nặng, không thành khẩn trong khai báo nên sẽ phải đối diện án tử hình. “Và chắc chắn, sẽ không thể giảm nhẹ cho một người nhiều tiền án, vừa ra tù lại phạm tội như Hùng” - Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên nói.

Cũng đánh giá về vụ việc, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Văn phòng luật sư Nguyễn Anh) cho rằng hành vi của 5 bị can là quá dã man, mất hết nhân tính. “Tôi thấy chúng như những con thú khi giam cầm, xâu xé nạn nhân nhiều lần trong nhiều ngày đến khi chỉ còn là cái xác không hồn. Lúc cô gái yếu đi, chúng nhẫn tâm ra tay sát hại” - ông Thơm nói.

Được hỏi mức hình phạt cho các bị can, luật sư Thơm cho rằng hành vi giết người phải đối diện với khung hình phạt tối đa là tử hình và những kẻ cầm đầu, tích cực hành động như Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công cần nhận mức án tối đa. Ngoài ra, do vụ án này gây bức xúc lớn trong dư luận, bất ổn cho xã hội và các bị can bị khởi tố về 4 tội danh gồm đa số là tội rất nghiêm trọng như cướp, hiếp dâm... nên dù là đồng phạm cũng cần xử lý nghiêm. Luật sư Thơm nói thêm, nếu công an chứng minh được chị Cao Thị Duyên có thai và các bị can biết việc này, đây sẽ là tình tiết tăng nặng. Ngược lại, nếu nạn nhân không có thai hoặc có nhưng các bị can không biết, họ không phải chịu tình tiết tăng nặng này.

Được hỏi quy định tìm kiếm người mất tích của lực lượng công an, luật sư Lê Văn Thiệp (văn phòng luật sư Toàn Cầu) nói: “Nguyên tắc đấu tranh phòng chống tội phạm quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự thể hiện phải phát hiện nhanh và kịp thời, không có định lượng, định hạn về mặt thời gian. Ở đây có dấu hiệu bất thường như tắt điện thoại, gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy... nên các cơ quan chức năng phải truy tìm lập tức. Trong vụ án, việc tìm kiếm từ khi tiếp nhận tin báo có thể nói là chưa quyết liệt, không kịp thời. Để xảy ra hậu quả mới phát hiện chỉ là hậu của vấn đề vì nguyên tắc là phòng ngừa luôn tốt hơn phải đấu tranh với tội phạm, giống như phòng cháy luôn tốt hơn chữa cháy”.

Lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên bác bỏ thông tin Vương Văn Hùng là cháu một lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu cũ (gồm Lai Châu, Điện Biên). Hùng quê nội Hải Dương, mang họ Nguyễn nhưng đổi sang họ Vương của bên ngoại khi bố mẹ ly hôn. Đối tượng từng 4 lần phạm tội, có 3 tiền án và mới ra tù tháng 10/2018.

Xuân Ân