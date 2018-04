Mẹ người bị 'xe điên' kéo lê hàng trăm mét giữa phố: 'Tôi bàng hoàng'

Mẹ già chết lặng khi nhận tin con trai gặp nạn

Đêm 12/4, một ngày sau tai nạn bị tài xế ô tô bán tải kéo lê hàng trăm mét xảy ra tại ngã 6 đường Xã Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội), anh Đỗ Mạnh Đạt (42 tuổi, ở ngõ Lệnh Cư, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) vẫn đang phải thở máy, theo dõi chấn thương sọ não…

Sau thời gian tìm kiếm, chúng tôi đã gặp được bà Diệp Thị Lan (70 tuổi, mẹ anh Đạt) khi bà đang ngồi vật vờ ngoài cầu thang khoa Hồi sức tích cực theo dõi tình hình sức khỏe của con trai. Trên khuôn mặt người mẹ điểm nhiều vết nhăn hiện rõ nỗi lo âu, khắc khổ.

Nói về con trai và lý do nhận được thông tin muộn sau vụ tai nạn, bà Lan cho hay do anh Đạt làm nghề xe ôm nên việc đi về cũng không cố định, khi có khách thì mới đi. Tuy nhiên, ít khi anh Đạt đi làm đêm nên cả đêm vừa qua bà đã không thể ngủ được.Ads by Blueseed“Tối hôm đó, khoảng hơn 20h Đạt ra khỏi nhà, tôi cứ tưởng con đi chở khách. Đến khoảng hơn 10h khuya, tiếng chuông điện thoại của con đổ nhưng tôi chẳng biết bấm để nghe, lúc này tôi mới biết điện thoại của con đang sạc pin và giấy tờ cũng để cả ở nhà. Thế là từ lúc đấy, tôi cứ đi ra đi vào cả đêm trông ngóng, cũng không biết khi nào con về còn khóa cửa… Cứ thế đến tận trưa hôm sau, tôi vẫn nghĩ nó đi làm thì tiện thể qua nhà người quen, ai ngờ”, bà Lan buồn bã.Kể về hoàn cảnh gia đình, bà Lan cho biết, hiện tại chỉ có hai mẹ con sống trong căn nhà có diện tích khoảng 10m2. Hàng ngày, anh Đạt chạy xe ôm còn bà bán hàng nước ở phố Khâm Thiên vào các buổi chiều muộn.

Chiếc xe máy của anh Đạt hư hỏng nặng.

“Đó là chuyện chơi bời thời còn trẻ, bây giờ nó đã tu chí và gia đình tôi mỗi người tập trung góp tiền mua cho cái xe để làm ăn. Ai ngờ lại xảy ra sự việc này. Giờ tôi chỉ mong sao con sớm hồi phục, dù con tôi có thế nào nhưng người kia gây tai nạn mà cố tình như thế là sai rồi…”, bà tâm sự.Liên quan đến tình hình sức khỏe bệnh nhân trên, cùng ngày nạn nhân vừa trải qua ca phẫu thuật tại Khoa cấp cứu ngoại Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội khi chấn thương nặng vùng cột sống, tay, chân…Trước đó, khoảng hơn 22h tối ngày 11/4, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực đường Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội). Theo đó, chiếc ô tô bán tải (màu đen) khi lưu thông đến ngã 6 Ô Chợ Dừa thì tông trúng xe máy do 1 người đàn ông điều khiển.Điều đáng nói, sau khi gây tai nạn tài xế ô tô không chịu dừng lại mà bỏ chạy, người đàn ông cùng chiếc xe máy do kẹt lại ở gầm ô tô, bị kéo lê hàng trăm mét. Đến khu vực đường Hoàng Cầu, người đàn ông cùng xe máy mới rơi ra khỏi gầm ô tô, ngã xuống đường trong tình trạng trọng thương, nhiều máu chảy ra từ chân, tay và đầu.Tài xế điều khiển ô tô tiếp tục bỏ chạy. Người dân chứng kiến vụ việc đã vô cùng bàng hoàng, nhiều người đã lấy xe đuổi theo chiếc ô tô gây tai nạn. Đến khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, người tài xế ô tô mới bị người dân tóm gọn.Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Công an quận Đống Đa cho biết, đã bàn giao vụ việc cho Đội Cảnh sát hình sự của công an quận vào cuộc điều tra làm rõ.