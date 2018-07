Mẹ nợ tiền con bị bắt cóc, đánh đập, giam lỏng

Ngày 7/7, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) tạm giữ hình sự Lưu Anh Tú, Trần Khánh Linh, Phạm Văn Cường và Trần Hậu Đức (ngụ Nam Định, Hà Tĩnh) để điều tra hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.Tuần trước, trên đường đi làm thuê, anh Đỗ Thảo bị nhóm Tú chặn đánh, khống chế đưa về nhốt ở tiệm games bắn cá tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc.4 thanh niên cùng Nguyễn Thị Thuỳ Linh (quê Hải Dương) thay nhau hành hung, tra khảo, buộc anh Thảo liên lạc với gia đình trả 10 triệu đồng do mẹ và cậu của nạn nhân đã vay.Thừa lúc chúng không để ý, anh Thảo gọi điện cho người quen, nhờ báo công an. Hàng chục cảnh sát sau đó ập vào bắt Tú và 3 đồng phạm, giải cứu nạn nhân bị thương trên đầu, riêng Linh đã nhanh chân bỏ trốn. Nhiều dao, kiếm, tuýp sắt… bị thu giữ.Bước đầu nhóm Tú khai từ Bắc vào Phú Quốc làm thuê cho Linh, trông coi tiệm game kiêm cho vay nặng lãi. Việc khống chế anh Thảo để đòi nợ do người đàn bà này chỉ đạo.Sự việc đang được điều tra

Theo VnExpress