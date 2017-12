Mẹ phát hiện con gái 15 tuổi giao cấu với bạn trai

Cơ quan CSĐT huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Văn Trang (SN 1999; trú khu 10, xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi Giao cấu với trẻ em theo Điều 115 BLHS.Kết quả điều tra cho thấy, vào khoảng cuối năm 2016, Đinh Văn Trang đến làm việc cho anh Trần Trung K. ở thôn Văn Lãm (xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch).Tại đây, Trang quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với cháu M.A, sinh ngày 16/6/2002 trú tại phố Hồng Hà 2, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.Ngày 19/12, mẹ đẻ của cháu M.A phát hiện Trang quan hệ tình dục với cháu M.A nên chị đã làm đơn trình báo Công an huyện Lập Thạch. Trang bị tạm giữ ngay sau đó.Tại Cơ quan điều tra, Trang khai nhận trong khoảng thời gian từ ngày 11/9 đến 15/12, Trang đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu cháu M.A.Công an huyện Lập Thạch đang điều tra, xử lý.

Theo Công lý