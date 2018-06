Một công ty bị trộm két sắt hơn 1 tỷ đồng vào mùa World cup

Chiều 19/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ trộm tài sản hơn 1 tỷ đồng.Theo cơ quan Công an: Ngày 15-6, nhân viên Công ty TNHH M.D (tọa lạc Tân Lập, xã An Điền, thị xã Bến Cát) đến làm việc như thường lệ. Khi đó, họ phát hiện phòng làm việc có dấu hiệu bất thường, nên nhanh chóng báo cho quản lý công ty.Qua kiểm tra, công ty phát hiện két sắt phòng làm việc đã bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1.059.000.000đ.

Theo Công an Nhân dân