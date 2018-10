Một giờ đấu súng diệt tội phạm ma túy qua lời kể trinh sát

Vào đầu tháng 9/2018, thông tin từ trinh sát báo về, có một nhóm đối tượng người nước ngoài thường xuyên thâm nhập vào nội địa để thực hiện giao dịch ma túy. Đặc biệt, nhóm đối tượng luôn mang theo súng AK, lựu đạn sẵn sàng liều lĩnh chống trả khi bị phát hiện. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã giao Phòng Cảnh sát ma túy xác lập chuyên án mang bí số 918C để đấu tranh triệt phá.

Ngày 25/10, sau khi xác định vị trí mà nhóm đối tượng trên sẽ giao hàng, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Tương Dương, triển khai lực lượng tới xã Yên Na, huyện Tương Dương để mật phục. Vượt qua nhiều đoạn đường hiểm trở giữa rừng, hàng chục cảnh sát có mặt tại một ngọn núi thuộc bản Xốp Pu, cách khu dân cư khoảng 1km.

Đạn vương vãi tại hiện trường.

“Trời tối, địa hình hiểm trở lại có mưa nên việc di chuyển khó khăn và càng phải cẩn thận hơn. Một tiếng động nhỏ nhất cũng hạn chế, muỗi, vắt cắn cũng gắng chịu. Khoảng 3 giờ đồng hồ mật phục tại một khoảng rừng rộng, cảnh sát phát hiện một nhóm 3 đối tượng mang theo súng đi về hướng bản Xốp Pu”, một cảnh sát cho biết.

Ngay lập tức, cảnh sát phát thông báo nhóm đối tượng đã bị bao vây, yêu cầu buông bỏ vũ khí đầu hàng. Tuy nhiên, nhóm 3 đối tượng đã dùng súng AK bắn liên tiếp về phía ban chuyên án. Không bắn trả, cảnh sát ẩn mình vào gồ đất, vách đá tiếp tục kêu gọi các đối tượng đầu hàng nhưng không có kết quả. Để đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng đánh án, cảnh sát nổ súng trấn áp. Khoảng 1 giờ đồng hồ đấu súng, nhóm đối tượng lợi dụng đêm tối, sự quen thuộc địa hình nên bỏ trốn vào rừng sâu.

Khẩu AK, lựu đạn mà cảnh sát thu giữ bên người đối tượng Súa.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện một đối tượng bị trúng đạn tử vong, bên cạnh là một khẩu AK còn 12 viên đạn, tay cầm đèn pin và 2 quả lựu đạn. Kiểm tra trên người đối tượng, cảnh sát tiếp tục phát hiện 3 bánh heroin, 12.000 viên ma túy tổng hợp. Đối tượng tử vong sau đó được xác định tên là Súa, quốc tịch Lào. Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Nghệ An thì Súa là kẻ cầm đầu trong nhóm 3 đối tượng.

Hiện, cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án.

Cảnh Huệ