Một phụ nữ bị cướp hiếp dâm trên đường vắng

Ngày 31/7, Công an huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho hay đã tạm giữ Vũ Thế Hậu (31 tuổi, ở xã Phước Hưng, huyện Long Điền) để điều tra về hành vi Hiếp dâm và Cướp tài sản.Trước đó, theo trình báo của chị Vân (huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu), khoảng 21h30 hôm 17/7, chị đi làm từ thị trấn Long Điền (giáp địa phận huyện Đất Đỏ) về nhà.Khi đi đến khu vực cánh đồng trống thuộc KP Long Phượng, thị trấn Long Điền thì chị bị một người đàn ông dùng dao khống chế, hiếp dâm. Sau đó, người này cướp một điện thoại cùng 600.000 đồng rồi bỏ đi. Ngày hôm sau, chị Vân đã trình báo Công an huyện Long Điền.Sau nhiều ngày bố trí lực lượng nắm tình hình, địa bàn, Công an huyện Long Điền phát hiện nghi can Hậu có hành vi bất thường tại khu vực cánh đồng trống gần nơi chị Vân gặp nạn. Do vậy, công an đã mời Hậu về làm việc. Qua truy xét, bước đầu Hậu thừa nhận hành vi Hiếp dâm, Cướp tài sản.Công an đã khám xét nhà Hậu, tạm giữ một số đồ vật trong đó có điện thoại nghi là của nạn nhân.Công an huyện Long Điền đang tiếp tục điều tra làm rõ.* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh