Một thanh niên bị đâm tử vong trong cuộc ẩu đả

Quảng cáo

Ngày 26/7, thông tin từ ông Võ Khánh Toàn - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong, huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ ẩu đả khiến 1 người bị tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h (ngày 26/7), người dân địa phương phát hiện 2 nhóm thanh niên ẩu đả gần ngã 3 Phú Phương, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong. Hậu quả 1 nam thanh niên bị đâm trọng thương và tử vong sau đó.

Hiện trường vụ án mạng.

Nhận được tin báo, công an huyện Quế Phong có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, phối hợp công an tỉnh Nghệ An giám định pháp y. Nạn nhân được xác định là Lô Văn Hà (SN 1989), trú tại thôn 2 Lâm Trường, xã Tiền Phong.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Cảnh Huệ