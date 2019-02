Một vụ tạt axit, hủy hoại thân thể gây rúng động Quảng Ngãi

Ngày 14/2, Thượng tá Võ Văn Náo, Trưởng Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết cơ quan Công an huyện Bình Sơn đang tiến hành điều tra vụ tạt axit, cắt gân chân xảy ra tối mùng 5 Tết vừa qua. "Hiện chúng tôi đang truy tìm thủ phạm gây ra vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng này", ông Náo nói.

Khi đến gần khu vực bãi biển Khe Hai, thuộc xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn đã bị 2 đối tượng bịt mặt đi trên một xe máy bất ngờ tạt ca axit vào người anh Nghiêm. Hậu quả làm anh Nghiêm bị bỏng toàn thân.

Nạn nhân Võ Duy Nghiêm bị nhiều vết bỏng do a-xít trên mặt, tay, chân.

Vết cắt gân chân bên phải nạn nhân Võ Duy Nghiêm.

Trong lúc nạn nhân đang quằn quại trong đau đớn, 2 đối tượng còn dùng dao cắt 3 nhát vào khớp gối, gân chân anh Nghiêm, sau đó cả 2 nhanh chân lên xe tẩu thoát. Còn chị Trâm do ngồi sau nên bị axit văng trúng, bỏng nhẹ.Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã điện báo lực lượng chức năng, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hiện anh Nghiêm đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Theo chẩn đoán của các y bác sĩ, anh Nghiêm bị bỏng 80% cơ thể, axit ăn mòn giác mạc mắt.Ông Huỳnh Văn Thanh, Trưởng Công an xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, cho biết trong suốt nhiều năm sống ở Bình Đông, anh Nghiêm không vi phạm pháp luật, không có xích mích người địa phương. Sau khi học xong cấp 3, Nghiêm được bảo lãnh ra nước ngoài và định cư tại Canada nên rất ít về địa phương. "Nhiều khả năng vụ việc xảy ra do mâu thuẫn xuất phát ở nơi Nghiêm định cư, khi về thăm quê thì bị theo dõi, tạt axit", ông Thanh nhận định.Theo người nhà, anh Nghiêm cùng bạn gái về quê ăn Tết cùng cha mẹ ngày 31-1 vừa qua. Lần gần nhất anh Nghiêm về quê thăm cha mẹ cách đây gần 3 năm.