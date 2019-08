Mua xăng đốt nhà ông chủ cũ vì không được tăng lương

Quảng cáo

Ngày 29/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Hoàng Trạch Thú (SN 1960, ở Bình Lục, Hà Nam) án 8 năm tù về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là ông C. (ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Theo truy tố, năm 2017, bị cáo Thú làm thợ phụ lắp điện nước trong 6 tháng cho ông C. với tiền lương 27 triệu đồng (4,5 triệu /tháng). Đến tháng 5/2018, ông C. đã trả 26 triệu đồng, còn nợ lại 1 triệu.

Tuy nhiên, Thú không đồng ý mức lương 27 triệu đồng và yêu cầu ông C. phải trả mình 31 triệu đồng, tức phải đưa thêm 5 triệu đồng. Do không đúng thỏa thuận, ông C. không đồng ý nên từ đó, Thú nảy sinh đốt nhà ông chủ cũ.

Tối 8/6/2018, bị cáo đi bộ tới nhà ông C., trên đường mua 3 lít xăng để trong can nhựa. Hoàng Trạch Thú cũng lấy giấy vệ sinh, linon bện lại tạo một cuộn bùi nhùi dài khoảng 30cm.

Đêm cùng ngày, Thú quan sát thấy nhà ông C. có người nên bắt đầu ra tay. Bị cáo này nghiêng can nhựa cho xăng chảy qua khe cửa vào trong sân, rồi châm lửa, ném bùi nhùi vào trong trước khi bỏ đi.

Lúc này, trong nhà ông C. có 6 người gồm 1 trẻ sơ sinh và 1 cháu 4 tuổi. Rất may, con gái ông C. nhìn qua camera thấy người ném vật lạ vào nhà minh nên lập tức báo cho bố. Ông C. sau đó phóng xe máy đi tìm kiếm, phát hiện Thú đang đi bộ nên chặn lại hỏi tra hỏi rồi báo cáo công an sở tại.

Sau đó, cơ quan truy tố xác định hành vi trên của Hoàng Trọng Thú đã phạm tội giết người với tình tiết dùng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người.

Xuân Ân