Nam công chức sàm sỡ đồng nghiệp bị phạt 200.000 đồng

Sau vụ việc xảy ra, nạn nhân phải nhờ nhân viên y tế đến nhà chăm sóc. Ảnh: VietNamNet

Sáng 24/7, thượng tá Trần Minh Chữ (Phó công an huyện Triệu Phong, Quảng Trị) cho hay đơn vị vừa phạt hành chính 200.000 đồng với nam cán bộ của Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Triệu Phong vì có hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác, theo điểm a khoản 1 điều 5 Nghị định 167/2013 với khung hình phạt từ 100.000 đến 300.000 đồng.Theo ông Chữ, cơ quan điều tra xem xét vụ việc kỹ lưỡng, ở nhiều góc độ. Nhà chức trách xác định nam công chức 39 tuổi cầm hồ sơ sang phòng làm việc của nữ đồng nghiệp để trao đổi công việc rồi "xin hôn" và sờ soạng bên ngoài. Hiện trường không có xô đạp bàn ghế, không cào xé rách áo quần.Trên người nữ nạn nhân có vết bầm ở môi được kết luận do nam đồng nghiệp gây ra song hai vết xước ở cổ không có căn cứ khẳng định. Kết luận giám định cho thấy nạn nhân không bị thương tích.Ông Chữ cho hay với các căn cứ trên, nhà chức trách đã không khởi tố hình sự mà kết luận hành vi thô bạo của nam cán bộ của phòng Tài chính Kế hoạch huyện Triệu Phong “không nhằm mục đích quan hệ tình dục mà chỉ trêu ghẹo, sàm sỡ”.Trong khi đó, luật sư của nữ nạn nhân cho rằng việc người đàn ông thừa nhận sử dụng vũ lực khống chế nữ đồng nghiệp là đủ yếu tố cấu thành tội Hiếp dâm. Người này ra khỏi phòng do sợ bị bại lộ, vì thế phạm tội chưa đạt.Theo trình báo của nạn nhân, sáng 21/6, chị đang ở phòng làm việc một mình thì bị nam đồng nghiệp 39 tuổi dùng sức mạnh ôm, hôn và có nhiều hành động khiếm nhã. Nạn nhân cố thoát khỏi phòng nhưng bị người này ghì lại vào ghế. Ít phút sau, nữ công chức thoát ra ngoài với áo quần xộc xệch, môi bị rách, có vết lằn ở cổ và vết xước trên tay.

Theo VnExpress