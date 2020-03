Nam công nhân tử vong bất thường trong căn phòng trọ khóa trái

Quảng cáo

Đến 11h30 trưa 23/3 Công an TP Thuận An (Bình Dương) vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ nam công nhân chết trong tư thế treo cổ xảy ra tại một phòng trọ trên địa bàn phường An Phú.

Trước đó, vào khoảng 10h cùng ngày tại một phòng trọ có địa chỉ tại đường 22/12, khu phố 4, phường An Phú, TP Thuận An ông tên N.T (51 tuổi) được đồng nghiệp phát hiện treo cổ nên trình báo cơ quan chức năng.

Theo lời người dân, khi không thấy ông T đi làm việc, đồng nghiệp đã đến phòng trọ nhưng cửa khóa trái. Nghi có chuyện lành, họ nhanh chóng phá cửa vào trong thì phát hiện nạn nhân chết trong tư thế treo cổ.

Được biết, ông T sống một mình và làm việc tại công ty gần nơi ở. Trước khi xảy ra vụ việc, ông T không có biểu hiện bất thường. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Hương Chi