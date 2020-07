Nam thanh niên bị bắn chết khi đang di chuyển trên đường

Quảng cáo

Tối 25/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này đang phối hợp Công an TP Tân An điều tra vụ nam thanh niên bị bắn chết trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h chiều 25/7, nam thanh niên tên Đào Quốc L. (SN 1974, ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) điều khiển mô tô BKS 63B-08866 chở Nguyễn Văn T. (ngụ cùng đia phương) lưu thông từ hướng Tiền Giang đi TPHCM.

Khi đến khu vực thuộc địa bàn phường Khánh Hậu, TP Tân An thì bất ngờ bị 2 thanh niên (chưa rõ danh tính) điều khiển mô tô mang BKS 59U1-70697 chạy từ phía sau vượt lên, dùng vũ khí (chưa rõ chủng loại gì) bắn 1 phát vào nách khiến L. bị thương nặng.

Đào Quốc L. được Nguyễn Văn T. chở vào Bệnh viện đa khoa Tiền Giang cấp cứu, nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Vụ việc đang được các đơn vị công an phối hợp điều tra làm rõ.

T.C