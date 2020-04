Nam thanh niên bị khởi tố vì lao xe máy “thông chốt” kiểm dịch

Quảng cáo

Thông tin từ Công an quận Kiến An, Công an TP Hải Phòng ngày 8/4 cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Thái (SN 1997, trú tại Đồng Lụm, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) về tội chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Vi Văn Thái tại trụ sở công an, ảnh: Côn an cung cấp.

Trước đó vào 23h50’ ngày 5/4, Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 của phường Đồng Hòa chốt tại 113 đường Đồng Hòa, phường Đồng Hòa (quận Kiến An, Hải Phòng) phát hiện Vi Văn Thái điều khiển xe mô tô Honda Wave có BKS: 16S5-0017 phía sau xe chở Vi Văn Cộc (SN 1988, trú tại Châu Lý, cùng huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) lưu thông trên đường Đồng Hòa nên đã ra hiệu để dừng xe kiểm tra thân nhiệt.

Nhận thấy thấy tín hiệu, Vi Văn Thái đã tăng ga bỏ chạy và đâm xe vào ông Phạm Minh Đông - Phó Trưởng Công an phường Đồng Hòa, khiến ông Đông ngã xuống đường bị thương.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng và đưa về trụ sở Công an làm việc.

Hoàng Dương - Phương Linh