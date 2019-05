Nam thanh niên bị nhóm người lạ mặt đến phòng trọ đâm chết

Ngày 6/5, Công an TX. Thuận An cho biết vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Bình để điều tra, xác minh làm rõ vụ hai nam thanh niên bị tấn công tại nhà trọ thuộc khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân được đưa đến phòng khám cấp cứu nhưng đã tử vong

Theo thông tin từ cơ quan công an, chiều tối 5/5, anh Triệu Quốc Nhí (SN 1994) và anh Trần Trương Hiếu Lĩnh (SN 1995 cùng quê Bạc Liêu) đến phòng trọ của một người làm chung công ty tên Tuấn ở khu vực đường Bình Chuẩn 34 để nhậu.

Sau khi tan cuộc nhậu, anh Nhí và Lĩnh về phòng trọ. Không lâu sau thì xuất hiện một nhóm người lạ đến xông vào phòng tấn công anh Lĩnh. Nạn nhân Lĩnh được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an TX Thuận An đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện, Công an TX. Thuận An đang khẩn trương điều tra, truy tìm hung thủ gây án.

Hương Chi