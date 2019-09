Nam thanh niên cưỡng dâm bạn gái, quay 'clip nóng'

Quảng cáo

VKSND quận Hoàng Mai, Hà Nội, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trường An (SN 1994, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra hành vi Cưỡng dâm theo quy định tại Điều 143 BLHS.

Theo điều tra, An và chị P. (19 tuổi) có quan hệ yêu đương những đã chia tay nhiều tháng nay. Gần đây, An nhiều lần muốn nối lại tình cảm với bạn gái cũ nhưng bị chị P. từ chối.

Ngày 21/8/2019, An gặp chị P. ở một quán cà phê nên yêu cầu chị này chở mình về nhà ở phường Lĩnh Nam. Khi về tới nhà, Nam ép chị P. vào trong nhà rồi đóng cửa, thu giữ điện thoại. Suốt đêm đó, An đe dọa, đánh đập và dùng vũ lực quan hệ tình dục với chị P. rồi lấy điện thoại quay lại clip.

Sáng hôm sau, chị P. được người thân giải cứu đưa về nhà, song An tiếp tục gọi điện đe dọa chị P. phải gặp An nếu không sẽ gửi clip cho mọi người biết. Nạn nhân sau đó đã tố cáo tới cơ quan công an.

Được biết, qua kiểm tra điện thoại của đối tượng, Công an còn phát hiện nhiều clip An quan hệ tình dục với cô gái khác.

Nội vụ đang được điều tra, xử lý.



Theo Công lý