Nam thanh niên đốt nhà, dùng dao đâm 2 người trọng thương

Chiều ngày 18/11, Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) vừa bắt giữ đối tượng Vũ Công Chiến (SN 1989, trú quận Tây Hồ, TP Hà Nội) để làm rõ hành vi dùng xăng đốt nhà và dùng dao nhọn đâm hai người trọng thương.Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h55 ngày 17/11, tại nhà số 35 (ngõ 209 An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội), đối tượng Vũ Công Chiến (SN 1989, trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội) đã dùng xăng đốt nhà và dùng dao nhọn đâm gây thương tích đối với anh Nguyễn Thành Tráng (SN 1989) và chị Phạm Thị Thanh Hải (SN 1985 cùng ở Tây Hồ, Hà Nội).Vụ việc khiến chị Hải và anh Tráng bị thương ở vai và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.Ngay sau khi nhận được thông báo, Công an quận Tây Hồ đã tổ chức lực lượng dập tắt đám cháy, đồng thời bắt giữ đối tượng Chiến.Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Dân trí