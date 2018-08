Nam thanh niên dùng dao cứa cổ đại uý công an

Ngày 15/8, Công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Duy Tấn (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Thuận) để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 13/8, sau khi Tấn đi nhậu rồi về nhà mẹ là bà N.T.L (SN 1967, ngụ tỉnh Bình Thuận) ở thôn 1, xã Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, đập phá nhiều tài sản, bà L đã báo cho công an địa phương.

Nhận tin báo, 2 công an viên xã Trà Tân là anh Phạm Trọng Thái và anh Nguyễn Anh Tuấn đã có mặt tại hiện trường. Vừa tới nơi, cả 2 anh phát hiện chiếc tivi và quạt điện của gia đình bà L bị đập bể tại sân nhà, còn Tấn đang la hét.

Khi 2 công an yêu cầu Tấn giữ trật tự, Tấn bất ngờ chạy vào nhà lấy dao (lưỡi dài khoảng 35cm) xông ra chém trúng tay phải của anh Thái gây thương tích. Trước thái độ hung hãn của Tấn, anh Tuấn đã gọi về đồn xin chi viện. Đại uý Nguyễn Tiến Thịnh, Trưởng Công an xã, đã tức tốc chạy đến hiện trường.



Các chiến sĩ công an khống chế đưa Tấn lên xe máy về trụ sở để làm việc. Trong quá trình di chuyển, do không còng tay đối tượng nên Tấn đã rút dao Thái Lan trong người cắt vào phần cổ đại uý Thịnh khiến anh bị thương và ngã xe. Khi định bỏ chạy, Tấn đã bị người dân và công an khống chế bắt giữ. Riêng đại uý Thịnh và anh Thái được đưa đi bệnh viện cấp cứu.



Tại cơ quan công an, bước đầu Tấn thừa nhận do say rượu không kiểm soát được hành vi của mình nên phạm tội.



Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

