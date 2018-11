Nam thanh niên dùng súng uy hiếp giám đốc, cướp quỹ tín dụng

Chiều 19/11, ông Đinh Quang Hiếu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Bình xác nhận, chiều cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ một đối tượng cầm súng vào Quỹ tín dụng nhân dân xã Thanh Thủy để cướp tiền.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 19/11. Lúc này, khi các cán bộ, nhân viên đang làm việc thì bất ngờ có đối tượng bịt mặt, tay cầm súng xông vào dí súng trước mặt Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân xã Thanh Thủy yêu cầu đưa tiền.

Lợi dụng sơ hở của đối tượng, cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân xã Thanh Thủy nhanh chóng báo cho lực lượng công an xã. Không lâu sau, lực lượng công an xã Thanh Thủy và công an huyện Lệ Thủy đã có mặt khống chế đối tượng.

Bước đầu, đối tượng khai nhận tên là Hoàng Cao Long (SN 1984, trú tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

Hiện, cơ quan công an tỉnh Quảng Bình đang đấu tranh khai thác đối tượng dùng súng cướp quỹ tín dụng trên.

Hoàng Nam- Anh Quốc