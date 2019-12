Nam thanh niên hành hung người tình U50 vì ghen tuông

Quảng cáo

Theo cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đàn, đối tượng Nguyễn Tài Khôi (SN 1981 ) trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn và chị Nguyễn Thị M. (SN 1968 ) trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An ) có quan hệ tình cảm với nhau.

Nghi ngờ người tình hơn mình 13 tuổi qua lại với người khác, chiều 29/11, Nguyễn Tài Khôi gọi chị M từ TP Vinh về chợ Sa Nam, huyện Nam Đàn để nói chuyện.

Tại đây sau một lúc lời qua tiếng lại, Khôi đã đấm thẳng vào mặt chị M. Chưa hết y còn dùng vật nhọn đâm vào vùng kín của người tình chảy máu nhiều. Đánh đập 1 lúc Khôi bó đi, mặc chị M. nằm quằn quại bên đường.

Đêm xuống người dân đi đường phát hiện chị M. bị thương tích liền đưa đến bệnh viện cấp cứu và báo với cơ quan công an.

Ngay trong đêm Công an đã tiếp cận nạn nhân, do bị đau nên chị M. không nói được gì, sáng 30/11, nạn nhân đã tỉnh lại và khai báo sự việc. Công an đã bắt giữ Nguyễn Tài Khôi để điều tra. Qua đấu tranh Khôi khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên.

Hiện Khôi đang bị Công an huyện Nam Đàn tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an Nhân dân